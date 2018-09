Alienta Travolta a jóvenes mexicanos

El exitoso actor es uno de los conferencistas del evento México Siglo XXl de la Fundación Telmex-Telcel en el Auditorio Nacional

John Travolta fue uno de los conferencistas del evento México Siglo XXl de la Fundación Telmex-Telcel en el Auditorio Nacional.

En medio de aplausos y con unas palabras en español, el actor reconoció a los más de 10 mil jóvenes becados, según datos de organizadores, por ser parte de la fundación.

“Hola, buenas noches”, dijo en español.

“¿Todos me escuchan? Quiero felicitar a cada uno de ustedes por su logro espectacular, un logro sobresaliente al haber obtenido esta beca. Lo han hecho muy bien, me siento orgulloso de ustedes porque son el futuro”.

Con su experiencia en el mundo artístico, y entre proyección de fragmentos de sus películas más exitosas como “Vaselina” y “Tiempos Violentos”, le dio consejos a los chicos para que tuvieran éxito en su vida profesional y personal.

“Mi primer consejo es que hay cuatro niveles de intercambio: uno es dar en abundancia, dar más de lo que se espera; dos, dar de manera justa; tres, dar por lo que pagas, y cuatro, dar algo, del robo no, de eso no obtienes nada a cambio.

“Siempre trato de dar más, por eso el éxito continúa y te mantienes exitoso”, dijo en medio de aplausos.