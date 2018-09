Adeuda Sictuhsa más de 16 mdp a Infonavit

Roberto Sánchez Cereso, lamentó que los empleados son los afectados por la postura de la empresa de transporte

Más de 16 millones de pesos es lo que debe la empresa Sictuhsa al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y se acerca un nuevo cobro más y de no pagarse, continuarán afectando a sus empleados, reveló Roberto Sánchez Cereso delegado de la institución.

Los trabajadores, dijo, son los menos culpables y son los más afectados, ya que el dinero para el pago al Infonavit se les retiene a los empleados, sin embargo la empresa no hace los pagos adecuados al instituto, el adeudo también no permite que haya más créditos para los trabajadores de la empresa.

“De estos 777 trabajadores, 421 tienen un crédito, que lo tienen que estar pagando, pero a veces no lo pagan, pero no es por culpa de ellos, y hay 346 que están pidiendo y vienen aquí y nos exigen a través de sus representantes sindicales que quieren una casa porque su familia necesitan una casa, porque sus hijos tener un lugar donde vivir, y no les podemos decir que sí, porque la empresa no paga”, explicó.

El adeudo de Sictuhsa por más de 16 millones de pesos, informó, es por el pago atrasado de ocho bimestres, que van de febrero de 2017 a marzo de 2018.

“Ya se aproxima un siguiente bimestre en el que tendrían que hacer una siguiente aportación, y si eso significa que por falta de pago se perjudique al obrero, que no tiene derecho a tener un crédito para adquirir una casa porque simplemente la empresa no cubre sus obligaciones para Infonavit; ese trabajador no tiene culpa de nada, se le retiene ese dinero para dárnoslo y de repente la empresa se queda con el dinero, y no lo entrega”, expresó.

El delegado del Infonavit explicó que como institución deben defender a los trabajadores, y deben de hacer entender a la empresa a no hacer uso indebido del dinero de sus empleados o llegarán hasta las últimas consecuencias.

“Es una acción que se tipifica penalmente porque estás disponiendo de un dinero que no es tuyo, que únicamente lo retuviste para entregarlo como parte de una obligación que tiene el trabajador; tenemos que hacerle entender a la empresa que independientemente puede argumentar que tienen problemas de liquidez, pero el dinero de los trabajadores es el dinero de los trabajadores, y si eso genera un desajuste social tenemos que exigirles que paguen”, reiteró.

El Infonavit, dijo, puede recurrir a una demanda penal, y que en este momento tiene embargada a la empresa y las cuentas bancarias congeladas a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.