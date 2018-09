‘Piojo’ sigue pleito con ‘Tuca’: “El que se lleva se aguanta”

Otro round del pleito verbal que llevan protagonizando Miguel Herrera y Ricardo Ferretti desde hace días se vivió este jueves, y es que el entrenador de América lanzó un nuevo mensaje a su colega de Tigres tras asegurar que si le gusta llevarse, debe aguantar lo que venga.

“Se acabó, el que se lleva se aguanta nada más”, dijo el ‘Piojo’ previo a viajar a los Estados Unidos, donde su equipo disputará un juego amistoso contra Chivas. Además, antes de que abordara su avión, Herrera dejó en claro que no siente envidia respecto al interinato que llevará a cabo ‘Tuca’ en el Tri.

Finalmente, evitó pronunciarse sobre la posible llegada de José Néstor Pékerman al conjunto mexicano, ya que optó por aguardar hasta que exista un anuncio oficial en torno al relevo de Juan Carlos Osorio.

“Hasta que no esté el técnico que la Federación presente como el técnico oficial, hablaremos de eso. Ahorita no hay mucho de qué hablar. (Pékerman) es un gran técnico, ha demostrado buenas cosas pero esperemos a que se den, no hablaremos de alguien que a lo mejor ni siquiera llega”, sentenció.

Fuente: SDP noticias