Muere el actor Burt Reynolds a los 82 años

El histrión falleció este jueves en un hospital de Florida; estaba contemplado para ser parte del elenco de la película de Quentin Tarantino, “Once Upon A Time In Hollywood”

El actor estadounidense Burt Reynolds, un icono que lideró la taquilla de su país durante cinco años consecutivos a finales de la década de 1970 e inicios de 1980, falleció ayer jueves de un paro cardíaco en un hospital de Florida.

Reynolds murió en Jupiter, sur de Florida, a los 82 años en un deceso que, de acuerdo a un comunicado de la familia emitido por su sobrina Nancy Lee Hess, fue “totalmente inesperado” a pesar de que tenía problemas de salud.

De acuerdo a Nancy Lee Hess, Reynolds “esperaba ansioso” por ser parte de la próxima película de Quentin Tarantino, “Once Upon a Time in Hollywood”, en donde iba a compartir cartel con otras estrellas como Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino y Margot Robbie.

“Mi tío no solo fue un icono del cine, fue un hombre generoso, apasionado y sensible que estaba dedicado a su familia, amigos, seguidores y estudiantes de actuación”, agregó la sobrina.

Afincado en el sur de Florida desde hacía años, el actor, con más de seis décadas de trayectoria en cine y televisión, puso en marcha el Burt Reynolds Institute for Film & Theatre, en North Palm Beach, donde daba clases de actuación.

Si bien se mantuvo activo hasta la actualidad, vivió sus momentos de mayor gloria en la gran pantalla, entre fines de las décadas de 1970 y comienzos de 1980, periodo en el que estrenó “Los caraduras” (“The Smokey and the bandit”), su primer éxito de taquilla y que protagonizó con Sally Field, con la que tuvo un publicitado romance.

Tras años en la televisión, dio el salto a la gran pantalla con “Deliverance-Defensa” (1972), de John Boorman, cuyo rodaje fue turbulento y accidentado.

Reynolds no eludió la polémica en sus primeros años, como ocurrió cuando apareció desnudo para las páginas centrales de la edición de abril de 1972 de la revista Cosmopolitan, la cual cimentó su imagen de símbolo sexual.

No obstante, fue aquel largometraje de 1977 que hizo con “Field”, dirigido por su viejo amigo Hal Needham, y al que le siguieron otras dos secuelas, el que inició un ciclo de taquillazos que elevaron su figura al olimpo de Hollywood, un lugar en el que solo quiso “pasarlo bien”.

Como recuerda en su libro de memorias de 2015, “But Enough About Me”, no estaba interesado en abordar retos actorales o aceptar guiones de nuevos escritores, ello explica que tras el estreno de Boogie Nights, de Paul Thomas Anderson, con el que mantuvo sonoras broncas durante el rodaje de la cinta despidiera a su agente.

Reynolds no quedó contento con el resultado de su trabajo en aquel largometraje, que irónicamente le valió su única nominación a los Oscar y el recibir un Globo de Oro.

Al estreno de aquel largometraje le antecedió Striptease (1996), junto a Demi Moore, en el que ambos lograron repuperar parte del protagonismo perdido tras los éxitos de taquilla de las décadas anteriores, aunque el de Michigan protagonizó la serie televisiva “La familia Newton” (1990-1994), que le granjeó un Globo de Oro y un premio Emmy en 1992.

A pesar del bajón en su atractivo en las taquillas y la edad, el intérprete se mantuvo activo y este año presentó “Shadow fighter” y tiene pendiente de estrenar la comedia “Defining Moments”, prevista para diciembre próximo, y en la cinta “The Last Movie Star” (2017) encarnó precisamente a una estrella de Hollywood en declive.

La partida del actor ha desatado varios pronunciamientos del mundo del cine, entre ellas la de Sally Field, quien conocida la muerte de su expareja y compañero de reparto que hay momentos en la vida “que son tan indelebles, nunca se desvanecen. Siguen vivos, incluso cuarenta años después”.

“Mis años con Burt nunca me abandonaron. Él estará en mi historia y en mi corazón mientras viva. Descansa, Buddy”, añadió en un comunicado.

Mark Wahlberg, con el que coincidió en Boogie Nights, dejó sus condolencias en su cuenta de twitter a una “leyenda y amigo”.

Otro duro de Hollywood como él mismo, Arnold Schwarzenegger, reconoció que Reynolds fue uno de sus “héroes”, “un pionero” que pasó de ser atleta (jugador de futbol americano en una universidad de Florida) al “actor mejor pagado”, destacó.

Sylvestre Stallone también rindió tributo al intérprete al recordar anécdotas durante los primeros años del protagonista de la saga Rambo y recordó que tenía “un gran sentido del humor”.