Descartan desabasto de agua en Punta Chueca

Dany Ortega

Sin embargo, directivos de Agua de Hermosillo reconocen que hay tandeos diariamente durante 24 horas, alternados entre la zona norte y sur

Agua de Hermosillo descartó que exista desabasto del vital líquido en la comunidad de Punta Chueca, luego de que en redes sociales circuló dicha información, sin embargo reconocieron que hay tandeos diariamente durante 24 horas alternados entre la zona norte y sur.

El coordinador de organismos rurales de la dependencia, Jesús Davis Osuna, señaló que en el lugar ubicado a 30 kilómetros de Bahía de Kino habitan 600 personas y cuenta con una desaladora que brinda 42 litros de agua por minuto, sin embargo, no es suficiente.

“Para que el agua sea suficiente se necesita una adaptación de la planta desaladora para que produzca alrededor de 120 litros por minuto”, explicó.

Dijo que las nuevas adaptaciones que se tienen que realizar para tener una eficiencia en el motor y bomba que se instalaron hace cuatro meses en Punta Chueca tiene un costo de al menos un millón y medio de pesos.

“Si la gente cuidará el agua no sucedería esta situación, tal vez no lo hacen porque no se les cobra el servicio”, comentó.

Agregó que diariamente llevan entre cuatro y cinco pipas de agua para contrarrestar los tandeos, la cual se deposita en una cisterna con capacidad de 180 metros cúbicos.