Carlos Hermosillo tunde al ‘Chicharito’: “Al Tri no le puedes decir que no”

Desde hace tiempo, ser convocado a la Selección Nacional dejó de ser un orgullo como lo fue en otras épocas. Ahora existen jugadores, principalmente los que militan en Europa, que piden permisos especiales para no acudir al combinado verde o que simplemente solicitan el descarte.

Lo anterior fue criticado por el exfutbolista Carlos Hermosillo, quien consideró que ningún pretexto vale cuando de responder al llamado Tricolor se trata. Incluso arremetió contra Javier Hernández, delantero que, supuestamente, pidió no ser citado para la próxima Fecha FIFA en aras de consolidarse con el West Ham.

“A una selección no le puedes decir que no. Que si me tengo que adaptar en mi club. La verdad es que ‘Chicharo’ ha jugado quince minutos en un partido e igual en el otro. Lo que necesitas para estar bien es continuidad y eso te lo puede dar la selección. A la selección no le puedes decir que no, desde mi punto de vista no lo entiendo. No es que sea a la fuerza, pero tampoco cuando tú quieras. Se le debe dar el valor a la Selección, porque sino se desprecia su valor”.

CARLOS HERMOSILLO

Recordemos que además de lo señalado por el ‘Grandote de Cerro Azul’, existió el caso de Carlos Vela, quien desdeñó participar en el Mundial de Brasil 2014 debido a que sostenía diferencias con algunos jugadores y dirigentes.

Fuente: SDP noticias