Trucos y consejos para exprimir al máximo el Gmail

Con un spam (correos indeseados) al alza y siendo acechados por malware, hackers y demás amenazas en la Red, poner al descubierto nuestra dirección de correo electrónico se ha convertido en algo arriesgado y no siempre recomendable. Sin embargo, en ocasiones nos vemos obligados a ello, ya sea en los múltiples registros de boletines o bien en suscripciones a diversas bases de datos que nos vemos en la necesidad de llevar a cabo. Pero los usuarios del servicio de correo de Google, Gmail, cuentan con una bala de plata que no todo el mundo conoce y es que disfrutan de múltiples direcciones de email en una sola.

“Los puntos no se tienen en cuenta en Gmail”, podemos leer en la página de soporte del servicio, de manera que si nuestro email es “[email protected]”, podremos indicar a nuestros contactos que nuestra dirección es “[email protected]” (añadiendo el punto), recibiendo las misivas sin mayores problemas. Gmail no ‘lee’ los puntos, y esto nos da margen para retoques estéticos en la dirección. Aunque tal vez nos interese más una deriva de esta característica: tampoco considera los signos ‘+’ antes del ‘@gmail.com’ pero sí los tiene en cuenta ¿Por qué es relevante? Porque nos permite gestionar los correos mediante etiquetas en base a la dirección entregada.

Por ejemplo, si alguien se ve en la obligación de darse de alta puntualmente en algún servicio (por ejemplo, para recibir WiFi de forma gratuita), del que quiere asegurase que no recibirá spam, puede indicar que su dirección es, por ejemplo, “[email protected]”, y luego crear una regla que elimine de forma automática todos los correos que lleguen a esa cuenta con el ‘+’. Se trata de una hábil y sencilla manera de no exponer nuestra dirección real a potenciales amenazas, ya que sabemos que todo el contenido que llegue a esa cuenta será automatizado y no deseado.

Este truco se puede aplicar también a otras circunstancias en las que el propietario del correo quiera trazar qué sucede con su dirección, por ejemplo, en entrevistas de trabajo o bien contactos clave a los que posteriormente quiere mantener un seguimiento especial: al marcar el correo con ese ‘+’ y aplicar una regla, sabe que esos mails deben ser tratados de otra manera. En algunos . También pueden marcarse los correos indicando otra dirección que los usuarios pueden usar de manera indistinta y que el servicio no distingue: indicar ‘@googlemail.com’ en lugar de ‘gmail.com’, una forma un tanto más elegante de trazar los mails.

