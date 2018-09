“Meten reversa” al paro de camiones

“Devuelven las entradas”, vía la PGR

Da buen color el Rector de la Unison

Pone manos a la obra la Gobernadora

Meten reversa al paro de camiones…Y ahora resulta que los que salieron muy “considerados” con los usuarios, son los concesionarios del transporte urbano, porque un día los dejan a pie, como fuera el pasado martes, al paralizar el servicio, y ya ayer salen con que lo reanudarían como un acto de buena voluntad, con todo y que no recibiera respuesta a su exigencia de un alza a la tarifa y más $ubsidio. ¡Zaz!

No obstante y que lo que más bien se está exhibiendo con ese reversazo de los de la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano (Sictuhsa), encabezada por José Luis Gerardo Moreno, es de que “el miedo no anda en burro” y más después de la firme postura asumida por la “Gober”, Claudia Pavlovich Arellano, de que no se dejarán “ahorcar” por esas chantajistas de paralizaciones. De ese pelo.

Y es que como se los restregara el mismo director el Transporte, Carlos Morales Buelna, de que sí realmente primero hubieran pensado en los pasajeros, antes de que en sus desmedidos intereses económicos, no se hubieran ido al paro de la noche a la mañana, afectando a miles de personas de Hermosillo, Guaymas y Obregón, de ahí que les reiteraran que se trató de un vil chantaje. ¡Tómala!

Luego entonces al ver el efecto contrario que causaran con esa injusta medida de presión, como fuera calificada por la propia Mandataria Estatal, es que José Luis a la Donald Trump o por medio de un Twitter, muy de mañana ventilara que habían suspendido esa parada, que inicialmente habían dicho que sería de manera indefinida, y es que luego luego comenzaron a proceder jurídicamente contra ellos.

Toda vez que no solamente fueron notificados para iniciar un procedimiento de revocación de las concesiones que les otorga el Gobierno del Estado, sino que además a la par les iniciaron la rescisión de un contrato para retirarles 79 camiones que les habían asignado en la pasada administración por medio del Fondo de Modernización del Transporte (Femot), de ahí que por todos lados la estén perdiendo. ¡Ups!

Aunque a la clásica de inmediato salieron a intentar hacerse las víctimas, al manejar que están siendo objeto de amenazas y todo porque simplemente procedieron a aplicarles la Ley, a partir del incumplimiento de un deber, al no respetar la normatividad, de ahí que los estén requiriendo legalmente, a fin de garantizar la prestación de esa actividad transporteril, que es a la que están obligados. ¡Vóitelas!

Pero por si eso fuera poco para los de Sictuhsa, quienes también salieron a darles la puntilla, son los de la Comisión de Modernización y Seguimiento a la Calidad del Consejo Ciudadano del Transporte, por voz de su integrante, Ernesto Acuña Acuña, al tachar como una ilegalidad esa acción de parar los 260 ruleteros, por ni siquiera existir condiciones para analizar un posible aumento tarifario. De ese tamaño.

Al revirarles que si bien no se les ha actualizado el último incremento al costo del pasaje de $11.96, que les autorizara en julio de 2017, tampoco pueden demandar que se les haga efectivo, cuando por su parte igual no han cumplido con las normas de calidad, como para que ahora estén pidiendo hasta $15, en lugar de los actuales $8 y $9, pero sin tan sólo haber hecho formal esa solicitud ante esa instancia. ¡Ñácas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Devuelven las entradas”, vía la PGR…En lo que sí que aplica aquello de que, ¡algo es algo, como dijo el calvo!, es en lo referente a la buena noticia que trascendiera, de que la Procuraduría General de la República (PGR) le entregara al Gobierno de Sonora 38.7 millones de pesos recuperados, vía un acuerdo, los cuales habían sido desviados desde el erario estatal a una empresa en una operación ilegal.

De esa manera es que finalmente están “devolviendo las entradas” o parte de lo que se llevaron los que se fueron, como se pusiera de manifiesto con esa devolución que le hiciera el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, al Consejero Jurídico de la gestión gubernamental sonorense, Iván Jaimes Archundia, por medio de un cheque por la citada suma, como parte de la reparación del daño. ¡Palos!

Aún y cuando no se precisara o diera a conocer el nombre de esa fraudulenta compañía, como tampoco si ese dineral fue “manoteado” durante el sexenio de Guillermo Padrés, quien actualmente está preso y sujeto a proceso por lavado de dinero y defraudación fiscal, derivado del supuesto cobro de sobornos a proveedores de uniformes escolares, con lo que se le abona a la falta de transparencia. ¿Qué no?

Sin embargo y a pesar de ese punto a favor, representado por la recuperación de esa “lana” que se embolsaran a la mala, ciertamente que es considerada como “una bicoca”, comparada con las millonadas que se habla que rapiñaron en la administración padresista, calculadas en más menos $30 mil millones de pesos, de ahí que todavía estén a la espera de que puedan rescatarles o quitarles algo. ¿Será?

No obstante que lo que es la primera autoridad estatal, Claudia Pavlovich, ya adelantó que ese monto millonario ingresara a las arcas estatales para realizar obras en beneficio de los ciudadanos, en tanto que una parte se destinara para dignificar las Agencias del Ministerio Público, tanto en estructura, como en operatividad, eso en lo que les continúan restituyendo más de esa retribuciones que se habían “clavado”.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Da buen color el Rector de la Unison…El que dio color de lo bien que les ha ido con los convenios de colaboración que recientemente firmaran, en el marco de las actividades de la Comisión Sonora-Nuevo México, es el rector de la Enrique Velázquez, al ayer hacer un balance junto con el encargado de despacho de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero. ¡Órale!

En esos términos estuvo el positivo saldo que presentara Velázquez Contreras, tocante a esos acuerdos que pactaran con instituciones de educación superior de esa Entidad gringa, consistentes en cuatro modalidades específicas que forman parte de la política y programas internacionales para la interacción y movilidad de docentes y estudiantes que impulsa el Alma Mater y que se harán realidad en el 2019.

Uno de esos tratos bilaterales es el de créditos compartidos denominado 4+1, en las áreas de Ingeniería, donde los estudiantes con cuatro años de estudios -8 de los 9semestres- completarán su licenciatura en Nuevo México con un año adicional, lo que les permitirá obtener el título de licenciatura por la “Uni”, pero además el grado de Maestría en Ciencias de la Ingeniería por esa institución educativa gabacha.

Un proyecto más es el referente a Materiales Resistentes y Tecnologías para infraestructura en ambientes de sequía, en atención hacia ese problema que impacta a la región sonorense y esa latitud norteamericana, y en el cual estarán involucrados los departamentos de Ingeniería Civil y Minas, de Investigación de Polímeros y Materiales, así como el de Ingeniería Química y Metalurgia. Ni más ni menos.

También se incluyó en esa conveniada a los del Instituto de Minería y Tecnologías de Nuevo México para una doble titulación de profesores en la Maestría de Ciencias; aunado a uno que tiene relación con la salud mental, ya que la Universidad de Sonora, junto con la Secretaría de Salud, ofrecen la especialidad médica de Psiquiatría, por lo que así es como se están internacionalizando Enrique Fernando y compañía.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pone manos a la obra la Gobernadora…Quien ha seguido poniendo manos a la obra, es la gobernadora Claudia Pavlovich, y para prueba está el que ahora inaugurara un nuevo tramo del bulevar Quintero Arce, entre Colosio y Paseo Río Sonora, con inversión de $216.51 millones de pesos, con el que resolverán un problema de movilidad para los hermosillenses, al conectar al Norte y Sur de la ciudad.

En lo que es una construcción de casi dos kilómetros de vialidad, que forma parte del paquete de obras del Nuevo Hospital de Especialidades, con la que viene a dársele respuesta a unas de las demandas más sentidas de los habitantes de ese sector del Poniente de esta Capital, porque igualmente incluye la solución a problemáticas de inundaciones y aguas negras en esa zona. ¿Cómo la ven?

Casi por nada es que Claudia destacara que es de esas edificaciones que más se notarán, por la calidad de la misma, pero además por su utilidad y el como le facilitará la vida a la ciudadanía en sus traslados, al constar de tres carriles de ida y vuelta, además de tres puentes, de ahí que esa área con esa prolongación ya sea otra, y es que en el futuro evitará los embotellamiento por el tráfico vehicular. Así el dato.

O séase que en pocas palabras la Ejecutiva puso en marcha una nueva arteria que vale por tres, por la solucionada que le están dando a otras necesidades que padecían los moradores de por esos lares, empezando por los malos olores que los invadía por las descargas de drenajes, que con un colector ya quedaron como cosa del pasado, sumado a que aumentarse la conectividad de ese punto. ¡Qué tal!

Es por eso que Pavlovich Arellano exhortara a seguir trabajando en conjunto Gobierno del Estado, municipio y empresas que están a cargo de esas transformaciones, en aras de continuar solucionando problemas de fondo para las mayorías, a fin de mejorarles su calidad de vida, como es elevando las condiciones de esta desnaranjada localidad, para que siga siendo de las preferidas a nivel de México.

Correo electrónico: [email protected]