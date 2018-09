¿Lucía Méndez sustituirá a Verónica Castro en La Casa de las Flores?

Desde que Verónica Castro dijo no estar interesada en participar en la secuela de La Casa de las Flores dado que su personaje podría caer en la decadencia, se ha rumorado que ya tiene sustituta, nada menos que Lucía Méndez, ¿no suena mal, eh?

No obstante, Lucía ya frenó el rumor con una simple aclaración.

“COMPLETAMENTE FALSO mi amor, no me integro a ninguna 2a parte de nada. NO HAGAN caso de esos chismes. ¡Estoy actualmente con mucho trabajo y preparando grandes sorpresas para todos ustedes!”, escribió en Twitter luego de que un fan le preguntara.

Por otra parte, aún no se ha confirmado la segunda temporada de la producción de Manolo Caro.

Fuente: SDP noticias