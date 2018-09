Indigna a ciudadanos paro de camiones

Dany Ortega

Operativo implementado por Estado agilizó los tiempos de espera

Un total de 260 camiones dejaron de prestar el servicio este martes en Hermosillo, debido a que los concesionarios decidieron parar el transporte urbano para exigir que los usuarios paguen una tarifa mínima de 11.96 pesos, sin embargo, mil 500 taxis emergentes salieron a ruta por nueve pesos.

Los ciudadanos manifestaron su sentir ante la falta de transporte público, porque la mayoría de ellos no llegaba a tiempo a sus destinos.

“Me da mucho coraje, los niños tienen que ir a la escuela y las mamás a trabajar y sin camiones, tenemos que gastar 30 o 40 pesos en transportes privados, y con un salario de mil pesos a la semana no nos alcanza para nada, y luego le quieren subir más a los camiones aun cuando dan un servicio pésimo”, expresó Consuelo Escalante.

“Pasó un taxi y me cobró 15 pesos desde la Adolfo López Mateos hasta el Centro, se me hizo bien, pero tardamos mucho en las paradas de camión porque no se dan abasto”, indicó Manuel Delgado.

Asimismo, Graciela Rascón quien es concesionaria de Sictuhsa dijo que la tarifa autorizada es de 11.96 pesos desde el año pasado, cuando la necesaria es de 15 pesos.

“Le queremos subir a los camiones porque es incosteable el Diesel, ha aumentado al menos 7.60 pesos por litro en este año, entonces que se imaginen los usuarios y las autoridades una unidad con aire acondicionado y rodando, gasta alrededor de 180 litros diarios”, precisó.

A su vez, la presidenta municipal, Angelina Muñoz Fernández comentó que la ciudadanía es la que resulta afectada con el paro de los camiones y espera que algún día se cuente con un trasporte más eficiente.

Operativo emergente mejora tiempos

Los tiempos de espera en el primer día del paro del transporte, fueron aproximadamente de ocho minutos, cuando durante la prestación del servicio normal, las rutas tardan entre 18 y 30 minutos, informó el presidente del organismo Vigilantes del Transporte, Alfonso López Villa.

Consideró que la reducción de los tiempos se debió a la amplia variación de opciones de transporte que hubo, desde los camiones del Femot y empresas privadas, así como taxis colectivos y hasta el ‘aventón’ que ofrecieron decenas de automovilistas.

“Hay mil taxis disponibles que los pueden usar, están identificados con el número de la línea y están dando un servicio más o menos regular, ojalá se quedaran”, manifestó.