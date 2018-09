¿Fabio Melanitto dejó herencia? Ivonne Montero no está interesada

En declaraciones para el programa Hoy, Ivonne Montero reveló qué pasó con el cuerpo de Fabio Melanitto.

“Fabio ya está en Italia con sus papás, ya fue su velorio en Italia, todo corrió muy bien, todo lo hicieron bastante bien. La hermana y su sobrina siguen haciendo ciertas diligencias, papeleos que tienen que arreglar para poder partir”, dijo la actriz y bailarina en exclusiva para el matutino.

Indicó que la investigación va a continuar, “por eso mismo no se cremó el cuerpo de Fabio, las autoridades están muy atentos con el caso, ojalá se pudiera resolver”.

Asimismo aclaró que desconoce si habrá herencia y aunque así fuera no reclamará nada para su hija Antonella. “No lo exigiría, no había relación, no había nada, no me interesa tampoco”.

