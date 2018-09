Cancelarán contratos a transportistas

Dany Ortega

Para evitar mayor afectación de los usuarios del transporte público, ante la negativa de los concesionarios de prestar el servicio, la Dirección General del Transporte (DGT) mantendrá el Operativo Emergente con taxis y camiones especializados, además de iniciar un procedimiento de rescisión de contrato con Sictuhsa.

Carlos Morales, Director General del Transporte, explicó que para que los usuarios del transporte pudieran movilizarse, inspectores y personal de la institución iniciaron con el Operativo Emergente antes de las 5:00 horas, colocándose en puntos estratégicos para atender las demandas y solicitudes de los ciudadanos, además la Línea de Atención y el Centro UBICA permanecieron alertas.

Detalló que dentro del Operativo Emergente en Hermosillo entraron en circulación alrededor de 100 camiones especializados de transporte, mil 200 taxis que se distribuyeron en las diferentes rutas, así como también 40 camiones del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte (Femot) para la atención de unos 150 mil usuarios.

Apuntó que, en Ciudad Obregón, la línea 1 fue cubierta por unidades emergentes, el servicio de transporte se reportó con normalidad, mientras que en el municipio de Guaymas, se contó con el apoyo también, de unidades emergentes y taxis colectivos, con reporte normal en el servicio.

Añadió que la delegación de Transporte en Navojoa contrató 42 unidades de particulares, para prestar el servicio con 79 camiones. Mientras que en los municipios de Agua Prieta y Nogales el servicio no se vio afectado.

El funcionario estatal señaló que mientras continúe el paro de labores, seguirá en marcha el operativo que se emprendió con la entrada de unidades emergentes y taxis, por lo que se realizan reuniones con diferentes actores del transporte para conciliar y llegar a acuerdos con la finalidad de no afectar a los usuarios.

Rescindirán contratos

Resaltó que dentro de las acciones legales que realizó la DGT a través del Femot, fue una notificación de rescisión anticipada de contrato con la empresa concesionaria Sictuhsa, por tener adeudos e incumplimientos, donde se dejó un acta de notificación, la cual se negaron a firmar en principio argumentando que no estaba el representante legal, finalmente ante notario fue entregado nuevamente el documento.

Morales Buelna explicó que fue en calidad de autoridad, que se dejó citatorio para ser atendido por el representante legal al día siguiente, con lo anterior se dan por notificados de la rescisión anticipada y del citatorio para levantar el acta por falta de prestación del servicio.

Ilegal cobrar tarifa distinta a la autorizada

El cobro de una tarifa distinta a la publicada en el Boletín Oficial del Estado de Sonora es ilegal, advirtió Carlos Morales Buelna, ante la posibilidad de que algunos concesionarios de la empresa Sictuhsa intenten cobrar sin autorización la tarifa de 11 pesos y no la de 8 y 9 pesos autorizados actualmente.

El funcionario estatal dijo tener informes en el sentido de que Sictuhsa pretende cobrar una tarifa de 11 pesos, lo cual el Gobierno rechaza tajantemente.

“Hago un llamado a los concesionarios a que se abstengan de realizar dicho cobro, ya que no solamente es injusto para el usuario, sino que es totalmente ilegal; a los ciudadanos les informamos que la tarifa vigente actualmente es de 8 y 9 pesos, y es la que está publicada en el Boletín Oficial del Estado de Sonora y no de 11 pesos, por lo que no están obligados a cubrir dicha tarifa”, afirmó.

Morales Buelna advirtió que contar con una tarifa distinta a la vigente, es motivo de cancelación de la concesión, por lo que invitó a los usuarios a denunciar cualquier anomalía a través de la Línea de Atención al Whatsapp 66 21 04 77 55, así como las aplicaciones y redes sociales de UNE.

