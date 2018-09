Busca unir a los mexicanos

Kuno Becker busca que el 19 de septiembre sea un día memorial para todos los mexicanos.

Para ello, el productor de la cinta “El Día de la Unión” se acercó a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México con el fin de lograr ésta iniciativa.

“Ya hay una carta que está sometida, pero tenemos que ir a comenzar el proceso.

“A mí no me gusta nada más hablar, yo lo que hablo con la boca lo sostengo con acciones. Depende del gobierno y las instituciones el tiempo que se lleve este trámite, al final creo que es importante que la película sea un vehículo concreto de ayuda y que marque algo”, afirmó Becker en conferencia de prensa.

La cinta retrata la historia de Max (Becker), un hombre que vivió el terremoto que azotó a México el 19 de septiembre de 1985.

Su hijo, Tico (Ramiro Cid) quedó atrapado entre los escombros de un edificio colapsado.

Con el apoyo de Javier (Armando Hernández), un taxista que estudió la licenciatura de Ingeniería Civil, intentarán rescatar al pequeño, esto, mientras los demás buscan la forma de ayudar a otros afectados.

Hace 15 años, el también escritor comenzó con este proyecto.

Su intención, más allá de recordar la tragedia es resaltar la unión de los mexicanos ante las tragedias.

“Me reuní con activistas, topos, los que conforman protección civil, con todos para que me contaran lo que ellos pensaban y sus puntos de vista sobre este fenómeno.

“Tuvimos dos opciones para contar la historia, o le tirábamos a lo que estuvo mal en ese momento o contábamos lo que nos unió como personas”, expresó.

“Quiero que México entienda lo que somos y lo que podamos lograr en cualquier evento histórico, ya sea chico o grande”, agregó.

La cinta, filmada en junio de 2016, contaba con otro final, sin embargo, durante la postproducción, realizada el año pasado, el País volvió a sufrir las consecuencias de un terremoto, por lo que, de acuerdo con el productor, decidieron cambiarlo para homenajear a las víctimas. “El Día de la Unión” cuenta con las participaciones de Sandra Echeverría, Ximena Ayala, Harold Torres, Ramiro Cid, Gustavo Sánchez Parra, Aurora Papile, entre otros.

El filme se estrenará el próximo 13 de septiembre en mil 200 pantallas.

La taquilla recaudada en el día del estreno será donada a la reconstrucción del mercado “5 de Septiembre”, en Juchitán, Oaxaca, edificación que resultó seriamente afectada luego del terremoto del año pasado.