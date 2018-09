Repudian el paro de los camionero$

Hace historia el Tribunal de Justicia

Alertan los atentados contra policías

Resulta una fichita Policía Municipal

Repudian el paro de los camionero$…Y a los que no les queda ponerse en ese plan, como es el de la noche a la mañana sorpresivamente paralizar los camiones urbanos, es a los concesionarios, por el de a cómo en el pasado, por más alzas a la tarifa que les han autorizado, nunca han mejorado el servicio, de ahí que no se valga el que cíclicamente sigan tomando como rehenes a los usuarios. De ese pelo.

Eso por como ayer y para presionar que les den más subsidio o en su caso les aprueben una subida al costo del pasaje a $11.96 pesos, por el actual ser de $8 y $9 pesos, es que los de la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano (Sictuhsa), presidida por José Luis Gerardo Moreno, promovieron ese paro camionero en esta Capital, aunque no tuvieron el mismo jalón en Guaymas, Obregón y Navojoa.

Al ser una repudiada paralización con la que llegaran al extremo, si se analiza que en días atrás habían llegado a un supuesto arreglo, de ahí que les pagaran las subsidiadas atrasadas, con lo que el Gobierno del Estado ya está al día en ese apartado, pero ahora salieron con que ese monto que les entregan, que suma cerca de $640 millones de pesos en lo que va de la presente sexenio, dizque ya no les alcanza.

Por lo que ahí tienen que José Luis y compañía con la mano en la cintura optaron por dejar a pie a miles y miles de pasajeros, que a diario utilizan los alrededor de 260 ruleteros que circulan para transportarse a sus actividades, en lo que es una parada que advirtieran que mantendrán indefinidamente o hasta que no les den una positiva respuesta a sus intereses, por lo que así está esa estrategia desestabilizadora. ¡Zaz!

Sin embargo lo que es la revirada por parte de la instancia estatal no se hizo esperar, por voz del director del Transporte, Carlos Morales Buelna, al calificar esa medida de abusiva y chantajista, a la vez que anunciara una acción de emergencia para transportar a la gente, como es mediante mil 500 taxis y 40 unidades del Fondo de Modernización del Transporte (Femot), en lo que arreglan ese problemón.

A la par de que Morales Buelna adelantara que si no fue por las buena$, ahora será por las malas, como obliguen a los prestadores de esa actividad a que sigan circulando esas unidades transporteriles, por no justificarse el que quieran cobrar más o hasta los $15 pesos, por algo que no los vale, bajo la consigna de que por ningún motivo se prestarán a premiar la ineficiencia. Así la medición de defensas.

Pero cualquiera que sea el caso o los argumentos encontrados, lo único cierto es que lo más reprobable, es que después de tantísimos años, en que han prometido la mejoría de esas llevadas y traídas, al que continúan dejando en medio de tales disputas, sea al pasaje, como en esta ocasión en que “estrangularan” la movilidad de esta Ciudad del Sol, por como las mayorías llegaron como pudieron a sus ocupaciones.

Habrá que ver en qué para ese enfrentamiento que está de pronóstico reservado, al no verse que ninguna de las partes estén dispuestas a meter el cambio de reversa a sus posturas, y más cuando la propia “Gober”, Claudia Pavlovich Arellano, ya sentenciara que no cederán a chantajes y caprichos, de ahí que hasta la cancelación de las concesiones estén evaluando, por esa injusta afectación de los de Sictuhsa.

Hace historia el Tribunal de Justicia…Ahora sí que en un acto de justicia, quien está haciendo una propuesta histórica e inédita, con la que están sentando un positivo precedente, es el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Francisco Gutiérrez Rodríguez, al por primera vez proponer los nombres de dos prospectos para sustituir a un par de magistrados que están por jubilarse.

Pues de esa forma es que Gutiérrez Rodríguez está haciendo valer el compromiso que hiciera la gobernadora, Claudia Pavlovich, de respetar la autonomía de los Poderes, al presentarle esa iniciativa de quienes habrán de reemplazar a las magistradas, Sandra Verdugo Palacios, e Irma Meza Vega, como son Elvia Zatarain Andablo y Javier Enríquez Enríquez, con larga trayectoria en esa institución justiciera.

Y es que a pesar de que la Mandataria Estatal por mandado constitucional es la que tiene la facultad para llevar a cabo esas designaciones, en esta ocasión le dio pa´ delante a esa petición de nombramientos que le hiciera el también magistrado de esa instancia o Francisco, una vez que fueran aprobados por el Pleno del STJE, con lo que sobra apuntar que se están poniendo a la vanguardia en ese terreno. De ese tamaño.

Porque con ese cambio es obvio que se estarán acabando los compadrazgos políticos para nombrar esos encargos o a los que fungían en esas magistraturas, que era más por intereses políticos de los gobernantes en turno, que por la probidad y capacidad de los nominados, de ahí que ahora con esos relevos estarán privilegiando el servicio profesional de carrera en ese ámbito, como nunca antes se había hecho.

Así estarán haciendo la gran diferencia, pero sobre todo el que finalmente se haga realidad en Sonora, la tan demandada división de los sectores públicos, como son el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ya que con eso se pondrá fin a los “dedazos” que había en ese ramo de la impartición de justicia, porque a partir de ese “palomeo” las futuras nominaciones se harían partiendo de esa nueva modalidad. ¡Qué tal!

Toda vez que derivado de ese visto bueno, en base a ese acuerdo pactado con Pavlovich Arellano, en el marco de una reunión que tuvieran con ella el vanguardista de Gutiérrez y las juristas salientes, ya sólo será cuestión de que se cumpla con el protocolo, a la hora de mandar al Congreso del Estado la concertación de ese procedimiento, para que se les de esa envestidura a Zatarain y Enríquez.

O séase que así está dándose el blindaje de ese ente, al margen de negociaciones políticas. Así el acierto.

Alertan los atentados contra policías…Vaya que los que han estado por demás raros, son los atentados perpetrados contra jefes y ex comandantes policíacos, que sospechosamente tienen como común denominador el ser candidatos a ocupar jefaturas de Seguridad Pública, ante lo que consideran que ahora sí que cabe el clásico ¡piensa mal y acertarás! A ese grado las elucubraciones que hay.

Razón por la cual es que ya empezara a cundir la duda, de que tal vez manos extrañas y no precisamente muy bien intencionadas, podrían estar queriendo influir en la designación de los Comisarios Generales de Seguridad Pública de las ciudades de Cajeme, Guaymas, Empalme y Hermosillo, como consecuencia de esas agresiones armadas de alto impacto que han tenido lugar en las últimas semanas. ¿Será?

Y para prueba está el asesinato del ex funcionario policial de la desaparecida Policía Estatal Investigadora (PEI), Francisco Ángulo, quien fuera acribillado en el Valle del Yaqui, eso si se toma en cuenta que ya se había registrado como contendiente para ocupar ese cargo en la Policía hermosillense, de ahí que fuera un hecho que levantara toda clase de especulaciones y con sobradas razones. Así los asegunes.

Mientras que el caso más reciente es el de Lilián Patricia Arce García, la subdirectora de la corporación municipal de Guaymas, quien el pasado 31 de agosto fuera rafagueada cuando salía de ejercitarse de un gimnasio localizado en la calzada Agustín García López, y quien todavía permanece grave, ya que igualmente era prospecta para presidir esa institución policíaca guaymense. Ni más ni menos.

Resulta una fichita Policía Municipal…Como una cosa lleva a otra, resulta que no sólo se confirmara, que la mujer que sufriera un atentado en esta “Capirucha”, como es Nora Patricia, de 28 años, cuando llevaba a su hija a la escuela, es esposa del agente municipal, Cosme Alfredo Ochoa Bustamante, apodado “El Animal”, sino que además afloró que éste tienen todo un negro historial delictivo. ¡Tómala!

Ya que a partir de esa agresión de la que fuera blanco su cónyuge, al ser baleada en calles de la colonia El Choyal, cuando tripulaba un lujoso automóvil Chrysler 300, en compañía de dos hijos y su mamá, es como salieran a flote los antecedentes penales con los que cuenta Ochoa Bustamante, entre otras cosas por abuso de autoridad, lesiones, delitos sexuales, robo e incumplimiento de un deber. ¿Cómo la ven?

No en balde de los asegunes que surgieran, de que esa tiroteada de carro a carro contra la citada fémina, que resultara con dos heridas en la espalda y una más en una mano izquierda, podría tratarse de una venganza, lo que está por determinarse, derivado de que el flamante auto fuera impactado por once balazos, estrellándose contra un árbol, aunque milagrosamente los niños salieron ilesos. De no creerse.

Aunque lo que más “mete ruido”, es que contra el exhibido polizonte ni órdenes de aprehensión hay, a pesar de ese rosario de delitos en que se ha visto inmiscuido en los años 2008, 2009, 2010 y 2013, de ahí la pregunta que por sentido común todo mundo se hiciera, de que si cómo es que han permitido la permanencia de un oficial que a todas luces no cuenta con el perfil para desempeñar esa función.

Aunado a que por otro lado eso confirmara, que los por algo mal afamados exámenes de confianza que les practican a los elementos de las fuerzas de seguridad, simplemente no sirven de mucho, por no entenderse de otra forma, el como es que a pesar de esos supuestos filtros puedan continuar enlistados y enquistados cuadros como el representado por Ochoa, a pesar de que para nada es un buen ejemplo a seguir. ¿Qué no?

