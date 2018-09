Kristen Stewart prepara “guion vulgar” para su próxima película

Lo suyo, lo suyo es el cine independiente, todos lo sabemos y ella no está negada por el contrario, se entrega.

Claro, hablamos de Kristen Stewart quien ya prepara su próxima película y no nos referimos a remake de Los ángeles de Charly, sino del largometraje que la actriz promete será “sexualmente vulgar”, cuidado Christian Grey.

En declaraciones para la revista Mastermind, la talentosa de 28 años habla sobre los roles de género: “La mitología del género es algo que se les da a las personas desde el día en que nacen. Cuando desechas esa idea, es mucho más divertido darse cuenta de que tienes prácticamente todo en ti”.

Pero además da un adelanto del filme cuyo guion ya está redactado: “Mi línea favorita en esta película que estoy escribiendo actualmente es: ‘pensé en Sienna Torres y ella metiendo su mano en mi c*** de par en par, tan ancha como una boca diciendo ****’ Eso no es algo que las personas se sientan cómodas escuchando, hasta ahora, pero creo que es el momento perfecto. No hay nada de malo en eso, pero definitivamente voy a ser vulgar, y definitivamente voy a estar completamente abierta al hecho de que somos seres completamente sexuales”.

Sí, nosotros también queremos saber más al respecto.

Fuente: SDP noticias