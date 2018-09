Gloria Trevi no quiere comodidad y mediocridad en su matrimonio

A días de haber confirmado que su matrimonio atraviesa por un mal momento, Gloria Trevi se sinceró un poco más y habló de aquello que los llevó al tenso momento.

“En todas las relaciones se puede llegar como a un momento de comodidad, simple y sencillamente yo no estoy dispuesta a aceptar eso”, dijo en una entrevista que ofreció en Puerto Rico.

Dejó entrever que su aún esposo se olvidó de los detalles: “sigo amando igualmente, apasionadamente, pero ahora a la persona que realmente se lo merece, y que me lo demuestre, y que me convence, y no me conformo ya con mediocridades, cuando hablo de mediocridades, es que yo quiero pasión, yo quiero detalles”.

Señaló que le fue difícil tomar la decisión de separarse de Armando Gómez, “se necesita coraje para continuar o coraje para acabar. Las mujeres somos muy fuertes, pero tenemos que canalizar nuestra fuerza hacia lo que nos haga más felices”.

Finalmente dijo desconocer si se trata de una ruptura definitiva.

“Yo en este momento definitivamente te puedo decir que yo no estoy pensando en volverme a casar, (porque) no se ha terminado, es que estamos hablando de algo que no ha terminado, que no sé qué va a pasar”.

