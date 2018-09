Dan “las gracias” a Espinoza en Atlas

Fin del ciclo. No habrá más “Loco” Espinoza con el Atlas, al menos en Primera División por el momento. Este lunes quedó fuera del banquillo del primer equipo luego de que no pudo sacar el equipo adelante.

Gerardo Espinoza seguirá en la institución y será reacomodado.

La directiva se estiró hasta el final, pero los dos puntos de 24 posibles no le daban muchos argumentos al DT para seguir al frente de los Zorros.

¿Opciones? Juan Manuel Lillo, suena para quedarse al frente del equipo el resto del torneo, sobre todo con la consigna de ya ir pensando en el próximo semestre.

La intención de la dirigencia, era esperar hasta el juego de la Copa MX, pero las circunstancias los han orillado para frenar el proyecto de Espinoza, a pesar de que consideraban que el equipo estaba jugando bien.

El receso por la fecha FIFA, también fue factor clave para la determinación. En puerta, los Rojinegros tienen el partido copero contra el Zacatepec del jueves 13 de septiembre, y el 16 de este mes jugarán la Jornada 9 contra el Tijuana.

A pesar de que el Atlas por momentos mereció más, no fue eficaz dentro de la cancha y eso terminó pesando. El último sitio en la clasificación cala hondo en el orgullo del club y se han quedado sin otra posibilidad.

A diferencia del torneo anterior, en este los jóvenes le respondieron a medias, además, los ocho refuerzos que llegaron al club, no han terminado por marcar diferencia, con excepción de Lorenzo Reyes, quien ha estado a la altura en la zona de contención.