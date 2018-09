Buscará Golovkin lastimar a “El Canelo”

El kazajo además dijo que la edad no será factor en su contra. Tiene 36 años, mientras que el mexicano Saúl Álvarez presume 28 años de edad

Gennady Golovkin aseguró que en la segunda parte quiere lastimar a “El Canelo”, y que su deseo es verlo en la lona.

El kazajo además dijo que la edad no será factor en su contra. Tiene 36 años, mientras que el mexicano Saúl Álvarez presume 28 años de edad.

Ambos boxeadores se enfrentarán el 15 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, pleito que servirá para romper el empate que tuvieron en septiembre de hace un año en la misma sede.

“Está vez quiero lastimarlo, quiero verlo acabado”, apuntó el campeón de peso Mediano del CMB en teleconferencia.

Golovkin dijo que espera ver a un “Canelo” agresivo y con ganas de tener intercambio de golpes.

“Vamos a ver si el 15 de septiembre es verdad que ‘Canelo’ quiere noquearme. La edad, me siento bien, como un peleador de 25 años”, agregó.

En tanto, el mexicano Abel Sánchez, entrenador del kazajo, dijo que espera a unos jueces más atinados, pues le molestó el empate que dieron hace un año.

“Ojalá y podamos ver a dos peleadores que quieren ganar, no uno que quiere ganar y el otro sobrevivir. Golovkin se mantiene invicto, tiene un estilo bien cimentado, espero que esta vez los jueces estén más atinados”, apuntó Abel.