Australiano vence a Federer en octavos de final del US Open

El suizo Roger Federer perdió este lunes contra todo pronóstico ante el australiano John Millman, 55º del ranking de la ATP, y se despidió del Abierto de Estados Unidos en octavos de final.

Federer, segunda raqueta del mundo y cinco veces ganador en las pistas duras de Nueva York, firmó uno de sus peores encuentros de los últimos tiempos y sucumbió por 6-3, 5-7, 6-7 (7/9), 6-7 (3/7) en tres horas y 33 minutos de juego.

“Aún no soy consciente, tengo tanto respeto por Roger (Federer) y por todo lo que ha hecho por este deporte…Es uno de mis héroes, no estaba a su mejor nivel pero me vale”, declaró el ganador feliz e incrédulo a partes iguales.

Así, Millman se enfrentará en cuartos al serbio Novak Djokovic (N.6), que se deshizo antes del portugués Joao Sousa por 6-3, 6-4, 6-3.

“Sí, ¿por qué no (voy a ganar)? Tengo que mejorar mucho, creo que es un jugador increíble, que está en un gran momento de forma pero ¿por qué no? No sería yo si no saliera ahí fuera con esa convicción”, apuntó.

El balcánico pasó por la tarde a la siguiente instancia y todos esperaban ya por una final anticipada contra Federer. Pero éste, que tuvo dos bolas de set en la segunda manga y una en la tercera, se estrelló.

Y eso que todo parecía de su lado: era el único jugador junto al argentino Juan Martín del Potro en no haber cedido ni un solo set, presentaba un balance de 40-0 frente a jugadores de fuera del Top-50 en el US Open y Millman no había sido rival la única vez que se habían enfrentado en Brisbane en 2015.

Federer culpa a las altas temperaturas

El suizo pidió un ventilador para combatir los casi 30 grados centígrados de la noche neoyorquina, con una humedad que rozaba el 80 por ciento, pero ni así.

“Hacía mucho calor esta noche. Era una de esas noches en las que sentía que no recibía aire. No circulaba y lo pasé mal con el clima. Sudaba y sudaba cada vez más. John lo llevó mejor, es de uno de los sitios más húmedos del mundo como Brisbane”, comentó en conferencia de prensa.

Setenta y siete errores no forzados eran su tarjeta final en su adiós por la puerta de atrás del último Grand Slam de la temporada.

