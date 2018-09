Trucos para reducir tus muslos en una semana

Si ya intentaste de todo para reducir el tamaño de tus muslos y no has logrado que tus jeans luzcan como antes, no te preocupes, con estos sencillos tips verás cambios notables en tan solo una semana.

Vamos a ver los 2 puntos básicos que determinan siempre el adelgazar una parte concreta del cuerpo, en este caso los muslos. Los 2 aspectos fundamentales son como bien saben la alimentación y el ejercicio. Aprenderás hoy cómo adelgazar los muslos de manera natural y segura.

Si quieres adelgazar muslos en 2 días o en una semana, debes saber que esto te va a ayudar pero vas a tener que poner de tu parte. ¡Presta atención!

Remedios caseros para adelgazar los muslos (Alimentación)

Vamos a ver varios tips imprescindibles si nuestro propósito es adelgazar los muslos interiores y piernas.

Reducir la cantidad de sal

Si quieres reducir muslos tienes que disminuir la sal que consumes. La retención de líquidos se favorece cuando el consumo de sal en la dieta es elevado o no es lo suficientemente bajo. Los productos precocinados suelen contener bastante sal y debemos de evitarlos.

Debemos de acostumbrarnos a cocinar con muy poca sal y lo ideal sería que lo hiciéramos siempre con la sal del Himalaya que no está refinada.

Más proteína y menos hidratos

Sobre todo nos referimos a los carbohidratos de origen simple que deberíamos sustituir por los complejos consumiendo alimentos integrales. Además de eso debemos de aumentar el consumo proteico y por supuesto por la noche solo deberíamos de consumir proteína y/o algo de fruta.

Evita el azúcar

El consumo de azúcares sencillos, como chocolate, bollería, tarstas, postres etc; hace que se acabe acumulando en el cuerpo en forma de grasa y normalmente lo suele hacer en la barriga, muslos y glúteos y por lo tanto debemos de reducir su consumo.

Aumenta el consumo de agua

Los muslos es una parte del cuerpo en donde se suele acumular mucha grasa y agua y por tanto para evitar que esto suceda debemos de beber al día entre litro y medio y 2 litros de agua para evitar que esto suceda. El cuerpo si percibe deshidratación lo que hace es retener líquido y eso es justo lo que no queremos.

Consume jugos de vegetales y frutas

Uno de los mejores remedios para adelgazar los muslos es el de consumir abundantes jugos tanto de frutas como de vegetales crudos ya que ayudan a desprenderse de la grasa almacenada del cuerpo y en este caso nos ayudarán a perder grasa de los muslos al ser laxantes naturales. Este tipo de jugos se deben de tomar en ayunas o entre horas y nunca a ser posible mezclados con la comida.

El ejercicio para adelgazar muslos

De los mejores remedios naturales para adelgazar los muslos que hay tenemos sin duda el ejercicio físico. Hay varios ejercicios que podemos aplicar para remediar unos muslos demasiado grasos o voluminosos.

Natación: Con ella trabajamos toda la musculatura corporal pero en los muslos obtendremos especiales resultados. Si usamos aletas conseguimos ejercitar aún más la musculatura de los muslos y tonificarles.

Andar: Caminar a un ritmo rápido todos los días durante media hora es uno de los ejercicios más sencillos y efectivos que podemos realizar para adelgazar los muslos. Es un ejercicio cardiovascular y estos nos ayudan a perder grasa de donde más necesitamos.

Bailar: Con el baile ejercitamos toda la musculatura inferior del cuerpo y conseguimos tonificar las piernas. Los bailes latinos son ideales ya que estos son más dinámicos.

Otros remedios para reducir muslos

Cremas: Existen muchas cremas elaboradas a base de productos naturales como el guaraná y otras muchas que ayudan a tratar la celulitis o piel de naranja además de a tonificar los muslos. Las cremas se deben de aplicar con masajes para que resulten mucho más efectivas.

La ducha fría: Después de habernos duchado aplicamos agua fría en los muslos con lo que haremos que se tonifique la piel y la circulación sanguínea se active. Es una ayuda más.

Drenaje linfático: Para practicarlo deberemos de ir a una clínica y consiste en la estimulación de la linfa por medio de presiones manuales en los muslos haciendo que la celulitis e vaya eliminando.

