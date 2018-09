Que termina “despeñado” Peña Nieto

Hacen insegura grilla los del taliPAN

Por fin da color el titular de la CEDH

¿En duda la Fiscalía Anticorrupción?

Que termina “despeñado” Peña Nieto…Quien casi casi está saliendo por la puerta de atrás, por su gris gestión, es el saliente “Presi” de la Nación, Enrique Peña Nieto, como lo reconociera en el mensaje que ayer le dirigiera a los mexicanos desde Palacio Nacional, en el marco de su Sexto Informe de Gobierno y de despedida, por ya ir pa´ fuera, pues el 1 de diciembre dejará el cargo. De ese pelo.

No obstante que lo que sí habría que reconocerle el “despeñado” de Peña, es que al menos está siendo sincero, como ningún otro Mandatario Federal lo había sido, al aceptar los claroscuros de su administración, a la hora de públicamente “apechugar” lo que no se hizo bien y lo que faltó por hacer y de frente a Juan Pueblo, porque hasta por medio de spots publicitarios lo ha reconocido. A ese extremo.

Y para prueba está el que en esa ceremonia del adiós y ante invitados especiales, entre los que estaban los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Porfirio Muñoz y Martí Batres, respectivamente, además de gobernadores, el “Preciso” aceptó que en el rubro de la inseguridad no se logró alcanzar la paz en todos los rincones del territorio, por como han seguido los “pas, pas” y las matazones. ¡Ñácas!

Pero igual asimiló el costo político y social que le significaron casos como el de la llamada “Casa Blanca”, señalada como el distintivo de la corrupción y tráfico de influencias, por dizque haber sido “el pago” de un constructor por los favores recibidos; y por el estilo está el escándalo de Ayotzinapa, por los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, que aún continúan sin ser encontrados. De ese tamaño.

Así estuvo la reseña de los saldos en contra, que no por nada etiquetaran al Presidente de la República emanado del PRI, al también incluir el tan repudiado “ga$olinazo” del año pasado, con el alza al precio de las gasolinas, al justificar que aunque se trató de una decisión por demás difícil, pero era entre hacer e$o o el recortar el gasto público para los diferentes programas sociales. ¡Ajá!

Luego entonces así se dieron esos lamentos y explicaciones, destacándose como un único logro lo de las “famosas” Reformas estructurales, pero con sus bemoles, por como al final no se consiguieran los resultados esperados, pero con todo y eso el también ex Gobernador del Estado de México está siendo bien tratado, por como se ha puesto flojito y cooperando con el cambio de poderes. Así el dato.

Sin embargo y por encima de excusas, lo único cierto es que la ciudadanía terminó cobrándole la factura en las urnas a los priístas, en las pasadas elecciones del 1 de julio, por como el hoy Presidente Electo de Morena, Andrés Manuel López Obrador, no sólo ganara la silla presidencial, sino también la mayoría en las cámaras de legisladores y senadores, por lo que ya no tendrá impedimento para gobernar.

Hacen insegura grilla los del taliPAN…A los que si de por si poquito les falta para hacerla de emoción es a los panuchos, pues ahora con más razón están haciendo un escándalo mediático, por un raro robo que aseguran que sufrieran el fin de semana en su sede del taliPAN estatal, ubicada en la zona del Vado del Río y que dieran a conocer por voz de su Secre General, Francisco García Gámez. ¿Será?

Aunque más bien huele a que es “puro Pancho”, el que saliera hacer García Gámez, por como nomás no diera detalles de ese dizque atraco, después de que según él les allanaran las oficinas, porque para empezar ni la respectiva denuncia habían presentado ante la Agencia del Ministerio Público, pero eso sí se pusieron a despotricar contra la inseguridad, con lo que ya exhibieron otro sesgo. ¿Qué no?

O séase que así les dio por politizar esa asaltada, como parte de una estrategia para hacerse las víctimas, al resaltar que ya pasaron a engrosar las estadísticas de la delincuencia, pero sin precisar qué es lo que les robaron, aunque tampoco aclararon el cómo es que tuvo lugar “ese llegue que les pegaron”, cuando se sabe que hasta tienen vigilante privado en ese inmueble, de ahí lo extraño del asunto. ¡Tómala!

Y es que lejos de dar santo y seña de la forma en que les entraron a su búnker político, optaron por victimizarse, para de esa forma criticar el que ya no solamente está muy insegura está Capital, sino también todo el Estado, lo que consideran que provoca la zozobra e incertidumbre de los sonorenses.

Ante lo que no por nada es que abundaran los que concluyeran, que es un asalto al que le están dando el mismo enfoque con el que manejaran la agresión que en el pasado reciente sufriera el ex directivo panista, Francisco Vázquez, quien en las afuera de un centro comercial supuestamente fuera golpeado, incluso a cachazos, y de la que sospechosamente no se volviera a saber nada. ¿Será acaso así?

Aún y cuando ayer pareciera que se “soltaron los diablos”, por como en esta Ciudad del Sol fuera baleada una mujer de 28 años de edad, cuando llevaba a su hija a la escuela en un Chrysler 300, en un atentado de alto impacto ocurrido sobre la calle Luis Orci, de la colonia El Choyal; en tanto que en Magdalena hubo varias balaceras que dejaron un saldo de dos muerto y un herido de gravedad. ¿Cómo la ven?

Por fin dar el titular de la CEDH…Con todo y que era una obviedad, pero la que tardó una eternidad o más de tres meses en determinar que hubo violación a las garantías individuales en el sonado Caso Genaro, el joven que el pasado 2 de mayo apareciera muerto en una celda de la cárcel de Navojoa, es la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), de la que es titular Pedro González. ¡Vóitelas!

En lo que es una agravante más que se suma al enjuiciamiento que enfrentan tres policías y un Juez Calificador, por según esto estar involucrados en el presunto homicidio de Genaro Ruiz Arce, de 30 años, quien la madrugada del mencionado día fuera detenido por elementos de la Policía Municipal navojoense, por una supuesta falta administrativa, para a las pocas horas ser reportado sin vida. ¡Pácatelas!

Al ser un hecho que causara la indignación ciudadana y de los familiares, quienes con marchas exigieron justicia, de ahí que a la fecha haya tres arrestados y uno prófugo, por ese calificado como asesinato, al nadie creerse la versión de que la víctima se ahorcara con un cordón de sus zapatos, y es por lo que se está a la espera de que el Juez finque responsabilidades por su deceso. Ni más ni menos.

De ahí que en lo que corresponde González Avilés, a las quinientas está haciendo su parte, luego de que la semana pasada emitiera esa recomendación contra el Ayuntamiento de esa localidad del Mayo, además de notificar a la madre de Genaro, por lo que la alcaldesa interina, Leticia Navarro Duarte, tendrán 15 días para acatarla y hacer lo conducente, como es el poner remedio a lo que le recomienden. ¡Palos!

Eso a pesar de que todavía se ignoraba si habían dado de baja en definitiva a esos polizontes abusones, después de que en un primer momento los solaparan, pero derivado de las protestas que realizaran para que no quedara impune esa muerte, es que hasta la CEDH se está haciendo presente, de ahí que ahora ya sólo quede el esperar la condena que habrá de dictarse en el plano judicial. Así las ascuas que hay.

¿En duda la Fiscalía Anticorrupción?…Ahora que sí que de ser cierto lo que adelantaran, de que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Hermosillo ratificara el declarar inconstitucional la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) y sus actuaciones, “pos” el que dicen que corre el riego de quedarse sin chamba y sin el cuadro ni la estampa, es el fiscal de esa instancia, Odracir Espinoza.

Aún y cuando Espinoza Valdez precisara que todavía no han recibido una notificación oficial de esa resolución, que se supiera que filtraran los operadores cercanos a la defensa del ex gobernador panista, Guillermo Padrés Elías, que es el principal procesado por la FAS, por presuntas corruptelas como lavado de dinero y delincuencia organizada, entre otras, y que según esto podrían quedar sin efecto. ¡Ups!

Con todo y que lo que es el también apodado “Odra” Espinoza apuntillara, que de ninguna manera eso significaría que quedarían sin efecto el rosario de pruebas que le han aportado a la Procuraduría General de la República (PGR), como parte de los expedientes que le siguen al “Memo” Padrés y que es por lo que ya va para dos años preso en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México. De ese vuelo.

Por ser una constitucionalidad basada en que desde el 2017 las acciones procesales las llevan a cabo agentes del ministerio público adscritos a la Fiscalía General de Justicia, de ahí que consideren que no tienen porque “caerse”, lo que todavía está por verse, a raíz de esas argucias legaloides. ¡Glup!

Porque en todo caso ese fallo sería una confirmación de esa desconocida que determinará ese Juez Segundo de Distrito, en torno a la creación de esa Fiscalía, y que al interponerse un recurso de revisión el año pasado, que llegara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ésta le reviró que resolviera con base en las sentencias de anticonstitucionalidad a las fiscalías anticorrupción de Veracruz y Chihuahua.

Es por eso de los asegunes que hay, porque después de la sentencia en cuestión, se corre un periodo de diez días para la notificación respectiva a las partes involucradas. Así el dilema.

