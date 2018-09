¡¡Van a paso de burro!! los de la SCT

Que acaban con “cacicazgo” en el PT

Se la siguen “rifando” “polis” estatales

Le llegan al precio a cabecilla sindical

¡Van a paso de burro! los de la SCT…Y la que sí que le dijo sus verdades a los lentos y burocráticos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyo delegado es Javier Hernández, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, ya que derivado del retraso que presenta la reconstrucción de la carretera de Cuatro Carriles, les mandó a decir que ¡Van a paso de burro!

Así de clara y contundente es que se le escuchara a Claudia y no es para menos, al reflejar el sentir de inconformidad que hay entre los sonorenses, por como han alargado o más bien eternizado los trabajos de modernización de esa rúa federal, y es que ahora están prometiendo que los concluirán antes de que termine el actual sexenio del “Presi” saliente, Enrique Peña, lo que todavía está por verse. ¡Zaz!

Si se toma en cuenta que igual incumplieron con la falsa palabra que viniera a empeñar el secretario de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, quien resultó “píor” que un político en campaña, al en su última gira por Sonora anunciara que esa cinta asfáltica quedaría como autopista para el mes de agosto, pero ya llegó septiembre y casi está en las mismas o llena de peligrosas desviaciones. De ese pelo.

No en balde es que en esta ocasión la Mandataria Estatal se les fuera a la yugular, en el marco de una gira que realizara el fin de semana por Etchojoa, al ventilar que ojalá y ahora sí cumplan con esa terminación en noviembre o diciembre, porque eso de que llevan un buen avance ya es un cuento muy trillado con el que siempre sale Hernández Armenta, porque finalmente esa atrasada los ha seguido evidenciando.

Por ya ser algunos años o más de cuatro, los que llevan reconstruyendo con concreto hidráulico esa carretera de la Federación, en el tramo comprendido entre Estación Don y Nogales, con una inversión que ya rebasó los $20 mil millones de pesos, cuando inicialmente habían presupuestado más menos $13 mil “melone$”, pero ni así pudieron terminarla en tiempo y forma. A ese grado la falla e incumplimiento.

O séase que Pavlovich Arellano ya nomás faltó que les dijera, ¡que cómo para cobrar en las casetas sí son muy buenos!, pero no con lo que ha tenido que ver con esas alentadas reparaciones, que por algo han sido repudiadas por todo mundo, por las muertes que han provocado entre los usuarios, derivado de la deficiente labor y señalización de las compañías constructoras, a las que es evidente que han solapado.

De ahí que a ese enésimo reclamo de la Ejecutiva sonorense también se sumaran los representantes de los diferentes sectores productivos, como lo denota que la secundara el presidente de la Coparmex, Arturo Fernández Díaz González, al “señalar con dedo de fuego” que incluso hay evidencias de que algunas inversiones proyectadas para el Estado emigraron a otras Entidades por esa razón. De ese tamaño.

Eso por como ese atraso de “La Cuatro Carriles” o arteria internacional “le ha pegado” a la competitividad de la región, al restarle atractivo competitivo, por no contarse con carreteras en buen estado para transportar las mercancías; en lo que es una postura que apuntillara el líder de Index o de la industria maquiladora, Gerardo Vázquez, ya que por ese motivo se ha afectado a la economía.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Acaban con “cacicazgo” en el PT…Vaya que al que le queda como anillo al dedo aquello de que, no hay mal que dure más de ¡24 años!, ni Partido político que los aguante, es al sempiterno de Jaime Moreno Berry, en su “calidad” de “desrepresentante” del PT por estos lares, por como de la noche a la mañana lo destituyeran, después de esos añales que medrara con cargo a ese instituto político. ¡Ñácas!

Pues lo que no le había pasado en años al regenteador del Partido del “Trabajo” o Moreno Berry, le acaba de suceder en días pasados, por la forma en que “le cortaran la cabeza” de manera por demás fulminante y sin darle chanza de hacer sus acostumbradas estridencias o shows mediáticos, por lo que así estuvo esa sorpresiva desconocida, para designar en su lugar a Ana Gabriela Guevara. ¡Pácatelas!

Ante lo que deducen que a Jaime no le dieron tiempo ni de montar en su cuaco, como tampoco en cólera, ante ese “machetazo a caballo de espadas” que le dieran, debido a que ya se había perpetuado en ese “hue$o”, y es que a través de un oficio fechado el 22 de agosto del año en curso, le notificaron al Instituto Estatal Electoral de su cese, por órdenes de la Comisión Ejecutiva Nacional petista. ¡Palos!

Razón por la cual es que al por siempre cuestionado de Moreno no le quedara “díotra”, más que aceptar ese “cambio de pichada” que le mandaran, en una tardía rueda de prensa a la que convocara, al salir con el invento de que es él quien renunció, dizque porque ya estar muy “cansado”, cuando la realidad es que no hacen nada, aunque dicen que no se esperaba que lo “sacaran de la jugada política” y así de “fello”.

Luego entonces y al margen de que especulan que los autores de ese derrocamiento de su cacicazgo polaco son los de Morena, por las críticas que les ha hecho, lo único cierto es que la también diputada federal electa y ex atleta de la Guevara, hoy estará madrugando para a las 7:00 horas dar una conferencia en la que oficializará que le entrara al relevo y no precisamente de los 400 metros, sino del PT. ¡Ouch!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Se la siguen “rifando” agentes estatales…Quienes está claro que “se la han seguido rifando”, son los agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), dependientes de la Fiscalía General de Justicia del Estado, de la que es titular Rodolfo Montes de Oca, por como ahora abatieran a dos presuntos peligrosos sicarios, relacionados con al menos 8 homicidios ocurridos en Hermosillo.

De esa forma es que los elementos de la AMIC de nuevo “arriesgaran el pellejo” por la ciudadanía, al acudir a llevar a cabo un cateo en un domicilio de una colonia del sur de esta Capital y ser recibidos a punta de bala por José Francisco, alias “El Chiquillo”, originario del Estado de Sinaloa; y Luis Antonio, de apodo “El Luisillo”, ambos de 25 años, por lo que tuvieron que repeler la agresión. De ese vuelo.

Con esa clase de fichitas se toparon los judiciales coordinados por Montes de Oca Mena, y es que contaban con órdenes de aprehensión por estar involucrados en los asesinatos de varias personas, ocurridos en las colonia Alcatraces, Los Olivos y Adolfo López Mateos, entre septiembre de 2016 y agosto de 2018, de ahí que un Juez Oral Penal de Primera Instancia decretara esa cateada. ¡Pácatelas!

Pero para quien dude del como se las gastaban o detonaban “El Chiquillo” y “El Luisillo”, es que a un lado del cuerpo del primero quedara una pistola calibre .25 y un arma larga calibre .22; mientras que al segundo se le apreciaron dos “matonas” o pistolotas, una calibre nueve milímetros y la otra calibre .30, lo que refleja que sí que ¡eran de armas tomar!, como dice el dicho. Ni más ni menos.

Es por eso que pagaran con su vida la osadía de enfrentarse a la autoridad policial, muy seguramente que al preferir morirse en la raya de su actividad delincuencial, antes que pasar casi el resto de sus vidas tras las rejas, por esa casi decena de homicidios que les imputaban, eso luego de que quedaran mal heridos y fallecieran en el lugar de los hechos, a pesar de que pidieran las asistencias médicas. ¡Tómala!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Le llegan al precio” a cabecilla sindical…Los que finalmente terminaron “fumando la pipa de la paz” o confirmando que hablando y negociando se entiende la gente y no cerrando calles, son las autoridades municipales encabezadas por la alcaldesa, Angelina Muñoz Fernández, y el cabecilla del Sindicato Único de Trabajadores de Hermosillo, Salvador Díaz, al pactar un salomónico acuerdo. ¡Órale!

Toda vez que si bien a Díaz Olguín y compañía no les van a pagar todas las prestaciones que les deben al momento o en una sola exhibición, sí se pactó que se las liquidaran de manera paulatina, hasta el venidero día 11 de septiembre, porque la intención de Angelina Lourdes es dejar a la administración hermosillense sin esas trácala$, por el cambio de poderes municipales, que ya será el 15 del presente mes patrio.

Lo que explica el porque Muñoz Fernández hasta reconociera la disposición mostrada por “El Chava” Díaz, de aceptar en ese tiempo la pagadera de esos bonos, como el de puntualidad, aunque el pasado viernes sí les apoquinaron o les entregaron lo referente al monto por concepto de los vale$ para despensa, y el resto se los irán dando al destinar parte de los recursos que a diario le ingresan a la Comuna.

Más menos en esos términos es que llegaran a ese arreglo, con el cual hicieron desaparecer el fantasma de los bloqueos, con los que en días pasados los grillos de esa organización sindical habían afectado a la ciudadanía, como parte de una estrategia para protestar y meter presión, a partir del caos vehicular que provocaran y que hizo que “les chillaran los oídos por los chines y jotas” que les dirigieran. ¡Vóitelas!

Y es que ese convenio hace ver que no estaba el suelo tan disparejo, como para que anduvieran dando tantos brincos, ya que al parecer sólo hacía falta que se pusieran en la misma sintonía, y sin comprometer los dineros del Municipio, para así permitir que continúe atendiendo sus obligaciones básicas, como el pago de la nómina y los gastos operativos para prestar los servicios públicos. ¡Qué tal!

Correo electrónico: [email protected]