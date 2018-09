Lo sentimos, besarse bajo la lluvia no es buena idea (te contamos por qué)

Seguro que recuerdas la escena. Noah (Ryan Gosling) y Allie (Rachel McAdams) se reencuentran tras 7 años sin verse. Llueve intensamente y él le confiesa que le escribió cada día que estuvieron separados. Entonces, la besa tan apasionadamente que ese beso bajo la lluvia forma ya parte de la historia del cine.

¿Quién no ha soñado alguna vez con emular tan romántica escena de la película ‘El diario de Noa’? Los besos bajo la lluvia no pueden ser más románticos, pero lo sentimos. Es mejor que la pasión no nos domine hasta que estemos resguardados. Hay una buena razón.

Aparte de que podemos agarrar una gripa, el problema está en la cantidad de agentes perjudiciales para nuestra salud que se acumulan en el aire durante una lluvia o una tormenta, explica un estudio publicado por la revista científica Clinical & Experimental Allergy.

Las tormentas, dicen, concentran granos de ponen que pueden arrojar partículas alérgicas al aire que respiramos.

Durante los primeros 20 ó 30 minutos de la tormenta, las personas que padecen algún tipo de alergia al polen inhalan una gran cantidad de estas partículas y eso puede llevar a alguna reacción asmática severa.

Alejarse de la tormenta

Lo mejor entonces es resguardarse en algún sitio y una vez protegidos, dejarnos llevar por el romanticismo.

Además, no olvidemos que permaneciendo bajo la lluvia durante una tormenta eléctrica también corremos el riesgo de ser alcanzados por un rayo.

¿Pero qué debemos hacer en caso de tormenta? El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) nos recomienda lo siguiente:

Permanecer en una zona de poca altura con poco riesgo a inundarse.

Alejarse de objetos metálicos y de terrenos abiertos como praderas, cultivos o estacionamientos.

No refugiarse bajo un árbol o una roca. Tampoco en edificios pequeños o aislados.

No correr. Podemos provocar una turbulencia que atraiga un rayo.

Tocar el suelo lo menos posible, sólo con la planta de los pies.

Apagar aparatos eléctricos.

Ya lo sabes. Los besos bajo la lluvia, sólo en las películas. En la vida real, lo mejor es darlos mientras vemos la lluvia caer por la ventana.

Fuente: Salud 180