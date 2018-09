Increíble el cinismo de los concesionarios del transporte

¿De verdad los concesionarios creen que las personas les vamos a creer cuando afirman que han perdido 260 millones de pesos y que son “tan buena gente” que aun así han prestado el servicio? ¡Por supuesto que no les creemos!

Al parecer no han entendido que los usuarios están hartos de ser maltratados y creen que van a caer en su juego, pero lo cierto es que se llevarán una sorpresa porque no se dejarán intimidar por los pulpos del transporte, porque por más que digan que no, son unos cuantos los dueños de cientos de camiones, porque la mayoría cuenta con más de una concesión con prestanombres.

También la autoridad estatal, a través del titular del Transporte, Carlos Morales Buelna se fue a la yugular de quienes tratan de chantajear al gobierno para lograr un aumento que están a años luz de haberse ganado, porque ni un solo día han cumplido con un servicio de calidad y todavía se quieren dar el lujo de exigir un incremento totalmente inmerecido.

El presidente de la Sociedad Integradora del Transporte Urbano en Hermosillo (Sictuhsa), José Luis Gerardo Moreno, intentó justificar lo injustificable, como es un aumento a la tarifa o al subsidio –que ahí está el quid del asunto-, porque los insumos han subido.

Sin embargo, “el angelito” no toma en cuenta que el salario sigue igual de los usuarios, entonces, ¿cómo van a pagar un incremento, si su ingreso sigue igual de miserable? Si de por sí, actualmente muchas familias se ven en la disyuntiva de pagar servicios o mal comer ¿cómo irán a trabajar o a llevar a sus hijos a la escuela, o acudirán a una cita médica?

Es deplorable y censurable la desfachatez y el cinismo de los transportistas de querer usar un servicio tan importante como es el de la movilidad de miles de hermosillenses, para obtener un beneficio al que no tienen derecho, ya que como siempre ocurre, no han cumplido con ningún compromiso, ni de pasar a tiempo, encender aire, ni de tratar con respeto al usuario, salvo contadísimos casos.

Entonces ¿con qué argumento quieren aumento?, ¿Qué no les alcanza? Bienvenidos al club, dirían miles de familias que a diario solo pueden hacer una comida y ven con desesperación como sus hijos se duermen con hambre… En verdad que no tiene progenitora…

Por lo pronto el gobierno estatal habilitará mil 500 taxis y camiones del Femot, pero también esperemos que impere la solidaridad de los automovilistas que si saben que su vecino o compañero de trabajo le queda en el trayecto y lo pueden acercar a su destino, lo hagan.

Ataque armado a mujer de policía ¿aviso, mensaje o mala puntería?

No sabemos si el ataque armado a la mujer de un agente de la Policía Municipal, en donde la fémina resultó lesionada cuando llevaba a uno de sus hijos a la escuela, acompañada de una pequeña de dos años, quienes por suerte salieron ilesos, tenía como fin enviar un mensaje o un aviso al guardián del orden o si de plano resultaron con muy mala puntería.

Lo cierto es que los vecinos de la colonia El Choyal, a escasas calles de la Comandancia de Policía de ese sector, vivieron momentos de terror al escuchar la casi docena de disparos que hicieron contra el automóvil de lujo en el que se desplazaba la fémina y sus hijos, que por fortuna solo terminó en un gran susto.

Por cierto, el agente policiaco, contra quien posiblemente fue el ataque o mensaje, tiene varias acusaciones en su contra, es decir, no es una blanca paloma por lo que tal vez le estaban cobrando viejas facturas…

Por lo pronto, desconocemos si el actual comisario, Jorge Andrés Suilo o si Asuntos Internos haya abierto otra investigación contra este agente para conocer el trasfondo de este ataque.

