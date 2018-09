Exigen viudas de policías pago de seguros de vida

El esposo de Candelaria Navarro, Luis Fernando Guízar, era policía estatal, murió tras una emboscada hace siete meses en Aquila y su familia todavía no recibe su seguro de vida.

“Hace siete meses que él falleció andaba en el trabajo y lo emboscaron y ahí murió mi marido, tenemos 3 hijos todos son menores de edad, ya hice el trámite para que nos pagaran el seguro de vida y me han dicho que tienen que pasar varios años porque hay familias que desde el 2012 no se les ha pagado, imagínese usted, que apenas está haciendo el trámite”, mencionó Candelaria Navarro Bautista.

El marido de Guadalupe también fue asesinado por integrantes del crimen organizado en un atentado en Apatzingán hace tres años y hasta la fecha no ha recibido el dinero correspondiente del seguro de vida.

“Mi esposo falleció el 16 de junio de 2015 y hasta la fecha no he tenido ninguna solución, al igual que a ella nos ofrecen un trabajo y con ese trabajo nos quieren mantener quietas, lo aceptamos para sacar adelante a nuestros hijos por eso lo aceptamos”, afirmó.

Así como ellas, hay alrededor de 150 familias de policías fallecidos en accidentes o en ataques de la delincuencia organizada, quienes exigen el pago de los seguros de vida, por el cual les descontaban cada quincena una cantidad.

“Que no hay dinero, cómo que no hay dinero, si por eso le estaban descontando cada quincena, les descontaban y no es posible que no haya dinero, se supone que ahí está el ahorro”, dijo la viuda.

Javier Sánchez, promotor de una asociación civil de policías estatales, afirmó que los elementos ahora han optado por contratar seguros de vida con compañías privadas ante la incertidumbre de su trabajo cuyos superiores no los respaldan y apoyan.

“A raíz de como hemos visto la situación en la Secretaría, muchos de los elementos, incluyéndome, optamos por pedir por pagar un seguro de vida independiente porque yo no es que no me quiera morir, todos nos vamos a morir verdad, pero no puedo vivir con la intranquilidad de dejar a mi familia desamparada”, explicó.

Aseguran los casos de los uniformados fallecidos datan desde el 2012 y hasta la fecha no hay recursos para pagar una prestación que los servidores públicos tenían como derecho laboral, aunado al retraso de pago de salarios y aumentos de los uniformados en activo, por ello, se manifestaron en Palacio de Gobierno en la capital michoacana.