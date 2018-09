Paro de camiones urbanos; los concesionarios piden incremento a la tarifa

Transportistas del estado realizarán este martes paro de actividades en los camiones urbanos de San Luis Río Colorado, Agua Prieta, Guaymas, Navojoa, Ciudad Obregón y Hermosillo, al no permitir el Gobierno un incremento de seis pesos a las tarifas por pasaje. El presidente de la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano (Sictuhsa), José Luis Gerardo Moreno, dijo que el cobro de nueve pesos no es suficiente para cubrir los gastos de operación, al subir de precio los combustibles, refacciones, llantas y otros.

Los usuarios de los camiones urbanos de estos municipios, vale más que se vayan preparando para asegurar un “raite”, o, a caminar por las calorosas calles, o, pagar taxis haciendo una cooperación. Es cuestión de ponerse de acuerdo en la “coperacha” y de esta forma nadie llegará tarde a sus compromisos de trabajo, escuelas y demás. El Gobierno del Estado pondrá en operación varias unidades (camiones) y taxis colectivos.

Gerardo Moreno dijo que debido a la falta de acuerdos con la Dirección General del Transporte de Sonora, a cargo de Carlos Morales Buelna, decidieron intempestivamente, suspender la prestación del servicio hasta que el Consejo Ciudadano y el Congreso del Estado de Sonora aprueben un incremento a la tarifa del pasaje.

El pasado mes de agosto, el Sindicato de Choferes emplazó a huelga a la empresa SICTUHSA ante la falta de pago de los concesionarios del transporte en las prestaciones de seguridad social como IMSS, Infonavit, Caja de Ahorro y Fonacot; sin embargo, el estallamiento se conjuró con un acuerdo económico entre la empresa transportista y las autoridades.

Ahora, sin previo aviso, los concesionarios amenazan con suspender el servicio, situación que afectaría a más de medio millón de habitantes de Sonora, quienes tienen en los camiones el único sistema de transporte colectivo a precio accesible.

Actualmente la tarifa del transporte público es de nueve pesos (ordinaria-unidades en buen estado con aire acondicionado). Ocho pesos en camiones sin refrigeración; cinco pesos la tarifa preferencial para estudiantes (quienes tienen dos pasajes gratuitos al día para ir o venir a las escuelas), adultos mayores y personas con alguna discapacidad.

La tarifa aprobada por el Consejo Ciudadano del Transporte es de 11 pesos con 50 centavos, sin embargo, el Gobierno de Sonora mantiene un subsidio para que los estudiantes tengas dos pasajes al día gratuito y los sectores más vulnerables cuenten con una tarifa social; los concesionarios quieren cobrar 12 pesos.

En Hermosillo no saldrán a prestar el servicio alrededor de 260 camiones, 200 unidades en Ciudad Obregón, 89 de Guaymas, 42 de Navojoa, 25 de Agua Prieta y otras más de San Luis Río Colorado.

Es una medida abusiva y chantajista de Sictuhsa: Morales Buelna

El Gobierno del Estado declaró que está en contra de la “medida abusiva y chantajista” tomada por la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano (Sictuhsa) de amenazar con paralizar los camiones este martes de no lograr un aumento de 15 pesos en el pasaje.

Carlos Morales Buelna, director del Transporte en Estado, señaló que la actual administración ha otorgado cerca de 640 millones de pesos en subsidio a las empresas operadoras del transporte público para que ofrezcan un servicio de calidad, el cual aún no se ha logrado.

“Ahora pretender subir el servicio a 15 pesos por prestar un servicio ineficiente, que no ha respondido a las necesidades al usuario, es decir, en su modus operandi quieren que el estado y el usuario premie su ineficiencia”, declaró Morales Buelna en conferencia de prensa.

Agregó que ante la decisión de Sictuhsa, van a tomar medidas legales para obligar a los prestadores de este servicio a que atiendan las necesidades del ciudadano. Añadió que no todas las empresas se sumaron a los paros de este martes. Reveló que el Gobierno de Sonora entrega mensualmente 10 millones de pesos a los concesionarios y anunció que auditarán a las empresas para ver cómo administran el recurso.

Señaló que tienen conocimiento que Sictuhsa tiene un adeudo de 103 millones de pesos al IMSS Sonora y 18 millones de pesos al Infonavit.

De haber el paro, dijo, habrá una operación de mil 500 taxis y 40 unidades de Femot en apoyo para ayudar a los ciudadanos. En Hermosillo no saldrán alrededor de 260 camiones, aunado a 200 camiones de Ciudad Obregón, 89 de Guaymas, 42 de Navojoa, 25 de Agua Prieta y otras más de San Luis Río Colorado.

El presidente de Sictuhsa, destacó que no regresarán el servicio hasta que se tenga una solución con el Gobierno del Estado de aumentar la tarifa. Órale… Sobre aviso no hay engaño… ¿Qué no iban a entregar la concesión los transportistas para que estas fueran manejadas por el estado?

