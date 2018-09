David Bowie tendrá su bar temático en Londres

El próximo 20 de septiembre se abrirá un bar temático dedicado a David Bowie en el Hotel Café Royal de Londres, Reuni Unido.

Ubicado en las cercanías de Piccadilly Circus, en la capital británica, y según el semanario New Musical Express (NME) el sitio se llamará Ziggy, en alusión al alter ego de Bowie, que inspiró uno de sus mejores discos, The Rise And Fall of Ziggy Stardust And The Spiders from Mars (1972).

El lugar seleccionado no es casualidad, pues ahí el 3 de julio de 1973, Bowie lanzó una legendaria “Última Cena” para despedirse de su personaje.

A la memorable fiesta asistieron rock stars del calibre de Lou Reed, Mick Jagger, Paul McCartney y la cantante pop Barbra Streisand, entre otros, tras el último concierto de Ziggy en el Hammersmith Odeon.

El bar estará decorado con imágenes de aquella famosa velada setentera, capturadas por el fotógrafo de música Mick Rock.

Los nombres de los cócteles que incluirá son extraídos de las letras de sus discos: Darkness and Disgrace toma su nombre de Lady Stardust y será un martini espresso con ron; mientras que Tigers on Vaseline, en tanto, se inspira en Hang on to Yourself y es una versión actualizada de la piña colada.