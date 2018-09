Vence América a Lobos BUAP por 2-0

Los universitarios cumplieron su sexto partido consecutivo sin conocer la victoria

Las Águilas del América vencieron como visitantes a los Lobos BUAP por marcador de 0-2, resultado que significó el sexto partido consecutivo sin triunfo para el cuadro universitario.

En los primeros 10 minutos el partido se puso de ida y vuelta aunque ambas defensivas se mostraron a la altura cortando el peligro.

Los locales comenzaron a tener más la pelota pero con descolgadas el cuadro azulcrema se mostró peligroso.

Al minuto 18, Omar Tejada tuvo la jugada más clara del juego para los locales, recibió gran servicio que techó a la zaga visitante dejándolo mano a mano frente al guardameta Agustín Marchesín, al ingresar al área sacó disparo pero el balón se fue por encima de la portería.

La visita comenzó a insistir más con jugadas al frente y con posesión en el campo rival, situación que les dio dividendos.

Al 29′ las Águilas cobraron corner por la izquierda, el balón le quedó en el área a Oribe Peralta quien sacó disparo ante la salida de José Rodríguez y consiguió abrir el marcador.

Los universitarios buscaron el empate con tiros libres y tiros de esquina pero no lograron inquietar al cancerbero argentino.

Por su parte, los de Coapa siguieron atacando y al 38′ estuvieron a punto de conseguir su segundo gol a través de una jugada por izquierda que concluyó con centro pero el remate de cabeza de Matheus Uribe pasó por encima de la cabaña universitaria.

Para la segunda mitad América salió buscando el área rival y a los cinco de juego ocurrió una ocasión de peligro que terminó con la caída del atacante en el área pero el silbante no marcó penal.

Minutos después se dio otra situación similar donde los aficionados del América exigieron penal peor no fue cobrado.

Al 54′, Lobos generó otra ocasión peligrosa pero Tejada no pudo resolver gracias a la intervención de Paul Aguilar y el portero sudamericano.

La visita comenzó a dominar el juego y creó varias aproximaciones pero no estuvieron finos en el último toque.

De nueva cuenta en jugadas a balón parado los locales buscaron el empate pero no lo consiguieron y al 78′, el portero universitario atajó un disparo dentro de su área para evitar el segundo gol.

Sin embargo, en tiempo de compensación, el “Maza” Rodríguez cometió penal sobre Henry Martín que fue cambiado por gol por Matheus Uribe para el 0-2 final.