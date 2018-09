Novia de Affleck niega que lo induzca a beber

El actor Ben Affleck ingresó a un centro de rehabilitación al agravarse su adicción del alcohol

Shauna Sexton niega que ella tenga algo que ver con el nuevo ingreso a rehabilitación de su novio, Ben Affleck, informó el portal People.

La modelo de Playboy contestó a un usuario de Instagram que la acusó de haber enviado al actor a un nuevo periodo de rehabilitación.

El usuario comentó una fotografía de la modelo bebiendo vino rojo, ella respondió que nunca ha bebido con Affleck, ni lo hace cerca de él.

“¡Amo beber y la fiesta!, en absoluto amigo. La mayoría de los de 22 años lo hacen”, escribió Sexton.

En el mismo comentario la modelo admitió los errores que cometió en el pasado, pero aseguró que ella no tuvo nada que ver con la recaída del también productor.

“¿Estos errores significan que no respetaría la sobriedad que alguien ha conseguido con tanto esfuerzo bebiendo frente a él? Demonios no. Tengo un límite de respeto para aquellos que tomaron acción y actualmente hacen algo al respecto”, contestó Sexton.