Gana piloto mexicano Indy Lights

Como un ejército con la consigna de conquistar un territorio, así llegó Patricio O’Ward a Portland, y terminó con lo más grande: el campeonato del serial Indy Lights.

El piloto regiomontano ganó ayer la Carrera 1 de la última fecha doble de la temporada para convertirse en el primer mexicano en consagrarse en la categoría previa al serial más prestigioso de autos monoplaza de Estados Unidos.

Y “El Pato” ya está listo para la IndyCar.

“Ha sido un año de mucho trabajo, de mucho sacrificio; estoy súper contento, tengo tantas emociones ahorita que es difícil describir lo que siento, pero muy satisfecho con lo que he hecho, no pudiera estar más orgulloso”, compartió vía telefónica.

Con tiempo total de 37’38”2454, O’Ward se llevó la bandera de cuadros, dejando a Colton Herta, su rival en la pelea por el título, en segundo lugar.

La jornada estuvo llena de emociones, pues en la mañana se generó la intriga de si el regio correría la prueba, ya que en la calificación para la Carrera 2, a disputarse hoy a las 11:55 horas, O’Ward se estrelló contra un muro de contención. Las dudas rápido se esclarecieron.

En la Carrera 1, Patricio largó desde el primer cajón de la parrilla, fue rebasado en un movimiento brusco por Herta, quien logró liderar al grupo 9 vueltas y después apareció la pelea por el título: un rebase arriesgado de “El Pato” para recuperar su lugar al frente.

“Siempre he corrido con todos muy limpio y le dejé la puerta abierta; le dije a mi equipo: ‘¿vieron lo que me hizo?, se lo voy a regresar’. Viene un tiempo en donde tienes que enseñar que tú lo puedes hacer también; yo los respeto hasta que ellos me respetan, los he respetado todo el año y quería ganar esta carrera; entonces, me aventé, fue un pase definitivo a enseñar quién es el campeón”, detalló.

O’Ward llegó a 460 puntos en el campeonato, mientras que Herta se quedó con 425, por lo que, de ganar todos los puntos posibles hoy (31), Colton no alcanzaría al mexicano.

Con la coronación, “El Pato” se ganó una beca valuada en un millón de dólares para correr en la Indy Car con tres fechas garantizadas, incluida la Indy 500.

“Súper sueño cumplido, 13 años de tratar de hacer esto y ya, por fin, a subir a la grande y hacer cosas grandes, es el siguiente capítulo de mi vida”, expresó.