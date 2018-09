Defiende Fernández el género ranchero

Pedro Fernández considera que todavía hacen falta autores e intérpretes de música ranchera, así como espacios de difusión. Es por eso que él sigue haciendo su mejor esfuerzo para destacar en el género.

“Entiendo que hay menos espacios para el género, pero yo lo canto porque a mí me gusta y es lo mío, y siempre habrá que buscar los momentos y los tiempos para cantar música ranchera.

“También faltan autores o al menos a mí no me ha tocado conocer a todos, para que surjan nuevas grandes canciones. Sí hay, pero hay que buscarlos bien”, expresó Fernández en conferencia.

En la presentación de su disco “Arránquese Muchachos”, el cantante y actor dijo que no le teme a las modas ni a los géneros que destacan más que el suyo, pues está acostumbrado a eso.

“Hablan del reguetón y de lo mucho que suena, ¡pues que suene! No sé si sea moda o qué pase, pero yo recuerdo que en su momento la lambada fue muy controversial y pocos lo veían seriamente.

“Las mujeres querían usar la faldita súper chiquita, luego a eso súmale el bailecito. Se puso muy de moda ¿y qué sucedió? Unos géneros van y otros vienen, así es y así será siempre”, apuntó.

Celebrando casi 40 años de carrera (pues comenzó a los siete a cantar), el ganador de cuatro Grammys Latinos dice que está viviendo su mejor momento, porque sabe muy bien lo que quiere en la vida.

“A veces me pidieron que grabara cosas que no quería que no me dejaron satisfecho. Sabía que no era lo mío, pero de todos modos lo hice. Hoy vivo mi mejor momento porque estoy seguro de lo que hago.

“Tengo un nuevo disco, magnífico, con la dirección musical de Jorge Avendaño y que me lleva a presentar algo que considero que es muy bueno”.

“Arránquense Muchachos”, el cual contó con la producción ejecutiva del mismo Pedro, contiene canciones como “Cuando Te Vayas”, “Amigo Mío”, “Como Ella”, “Gitana Hechicera” y “Super Enamorado”.