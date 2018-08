Tyga se atribuye éxito de Kylie Jenner

Kylie Jenner está a punto de convertirse en una de las millonaria más poderosas y esto se lo debe a Tyga… bueno, es lo que él dice.

Durante su visita a Queen Radio, el programa de Nicki Minaj, Tyga dijo ser el responsable del éxito de la socialité.

“Cuando entré era como…puedes hacer esto, deberías hacer esto, deberías pintar tu cabello así…”

Insinuó que sin él no sería nada. “Necesitas gente negra para joderte porque necesitas cultura. Si no tienes personas negras detrás de ti, no tienes nada. Nadie va a escuchar. No podrás influenciar a nadie. Así que tuve mucho que ver con todo esto”.

No obstante, a Minaj le irritó ver como se atribuía el trabajo de la socialité y alegó que era una visión sexista donde los hombres le quitan el crédito a las mujeres exitosas.

Curiosamente Nicki recientemente se fue contra Kylie luego de que su novio Travis Scott superara en ventas su actual disco, más tarde modificó su versión y dijo que su popularidad era por que se acostaba con Jenner.

Fuente: SDP noticias