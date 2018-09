Oran famosos por Aretha Franklin

El templo Greater Grace recibió a personalidades como el ex presidente Bill Clinton, la ex primera dama Hillary Clinton, el reverendo Jesse Jackson, además de los cantantes Stevie Wonder y Smokey Robinson

Personalidades de distintos ámbitos se reunieron en una iglesia en Detroit para honrar y despedir a la Reina del Soul.

El templo Greater Grace recibió a personalidades como el ex presidente Bill Clinton, la ex primera dama Hillary Clinton, el reverendo Jesse Jackson, además de los cantantes Stevie Wonder y Smokey Robinson.

El funeral, que duró alrededor de siete horas, incluyó muchos elementos, emociones y grandes entradas que fueron sellos de las más de seis décadas de Franklin en los escenarios sacros y seculares.

Ariana Grande cantó uno de los mayores éxitos de la Reina del Soul, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, mientras que Faith Hill interpretó What a Friend We Have In Jesus; por su parte, la Orquesta de Aretha Franklin tocó un popurrí que incluyó los éxitos I Say a Little Prayer, Angel además de otras canciones conocidas de la artista.

Barbara Sampson leyó una declaración del ex presidente George W. Bush que decía que Franklin continuará inspirando a futuras generaciones.

El reverendo Al Sharpton leyó un mensaje del ex presidente Barack Obama, quien escribió que su trabajo reflejaba lo mejor de la historia estadounidense, y además el reverendo fue ovacionado cuando criticó al Presidente Donald Trump por decir que la cantante trabajó para él al reaccionar a su muerte.

La Reina del Soul falleció el 16 de agosto, consecuencia de cáncer pancreático a los 76 años.

Arreglos florales de celebridades como los cantantes Barbra Streisand y Tony Bennett y la familia del cantautor Otis Redding.

Detroit planea rendir homenaje a una de sus residentes más célebres, así lo informó el alcalde Mike Duggan que anunció durante el oficio del viernes que la ciudad cambiará el nombre del anfiteatro ribereño Chene Park por “Aretha Franklin Park”.

Miembros de la familia de Franklin, incluidas su nieta Victorie Franklin y su sobrina Cristal Franklin, hablaron con emoción y afecto al recordar a una artista de fama mundial a la que también le encantaba chismear y que mantenía fotos de seres queridos sobre su piano.