Inaugura albergue para niños migrantes

La gobernadora Claudia Pavlovich fue reconocida por su gestión para lograr contar con este sitio que atenderá a niños, niñas y adolescentes, en los que se combinaron recursos públicos y privados por un total de 25 millones de pesos

Con una inversión histórica, superior a los 25 millones de pesos, la Gobernadora Claudia Pavlovich puso en marcha el primer albergue del país que brindará atención a niñas, niños y jóvenes en situación de migración, provenientes de distintas entidades de México y del extranjero.

El albergue “Tin Otoch”, que en lengua Maya significa “Mi Casa”, cumple con los más altos estándares internacionales de protección a la infancia y utilizará el modelo de atención de puertas abiertas que promueve Unicef, mismo que considera la migración como un derecho humano, sin ser criminalizado.

En el evento de inauguración, el titular del sistema nacional DIF, Jesús Naime Libién, destacó el esfuerzo que se hace en Sonora para brindar protección a las niñas, niños y adolescentes que transitan el estado sin acompañamiento, con acciones que son ejemplo a nivel internacional.

“Nuestro reconocimiento Gobernadora Pavlovich porque además de que en su calidad de Presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Conago, usted sabe cumplirle a los sonorenses, y lo demuestra con hechos concretos en su estado, lo cual sin duda le da a usted una talla a nivel internacional en el ejercicio de la función pública, nuestro reconocimiento por este gran esfuerzo”, señaló.

La Consultora de Unicef encargada del proyecto Children on the Move, Gema Jiménez Ofarril, ofreció trabajar en sinergia con el gobierno estatal para garantizar el trato digno a las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, dando cumplimiento a los más altos estándares en atención.

“La puesta en marcha de este albergue por parte del Gobierno de Sonora es indispensable, por ello Unicef se pone a su disposición para coadyuvar en fortalecer el modelo de atención de este albergue, en línea con los estándares de atención más elevados; el trabajo del albergue Tin Otoch será relevante, porque será un ejemplo de albergue público especializado, al ser una opción de cuidado alternativo a la detención”, aseveró.

Pavlovich Arellano hizo hincapié en que todos los niveles de gobierno y organismos internacionales se involucren en el bienestar de las niñas, niños y adolescentes que no tienen un acompañamiento, ya sean mexicanos o de otras nacionalidades.

“Yo les quiero agradecer a todas estas personas que confiaron en nosotros, y que estamos poniendo en alto el nombre de los sonorenses, que nosotros atendemos a nuestros niños, no connacionales solamente, sino aquellos que vienen de otros lugares y otros países para buscar oportunidades y que lo que encuentran solamente es tristeza abandono y una gran soledad”, indicó.

La titular del Ejecutivo Estatal agregó que en el albergue Tin Otoch, las niñas, niños y adolescentes encontrarán un lugar donde serán bien tratados y cuidados, donde se respeten primeramente sus derechos humanos.

“Aquí está este lugar, estamos cumpliendo con todos los protocolos que nos establece la Comisión Nacional de Derechos Humanos para tratar con dignidad, con amabilidad, con respeto, a los niños , niñas y adolescentes, como pueden ver es de puertas abiertas, porque le apostamos a que van estar tranquilos, tratados con cariño y con afecto”, resaltó.

El espacio cuenta con los requerimientos para lograr una estadía agradable, con la programación de salidas con fines educativos, recreativos y culturales para las Niñas, Niños y Adolescentes.

Además, fue adaptado con un área libre de más de 810.45 m2 en patio central con juegos, canchas de fútbol y básquetbol para que los menores realicen actividades físicas durante su estadía para los que se contó con donaciones de la empresa Arca Continental, Funación Cocacola y Escuelas Sustentables

Con “Tin Otoch”, el Gobierno del Estado amplía la protección a la infancia que se otorga en la entidad desde el 2004, cuando se puso en marcha el programa “Camino a Casa”.