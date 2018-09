Entrega gobernadora obras en Etchojoa

Claudia Pavlovich destacó que siguen trabajando y cumpliendo compromisos con los sonorenses

Con la entrega de obras de infraestructura, apoyos de becas para estudiantes indígenas y escrituras, continuamos trabajando y cumpliendo a los sonorenses, afirmó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano en gira de trabajo por Etchojoa.

En gira de trabajo por esta región, y como parte de su compromiso de mantener contacto directo y permanente con los sonorenses, la mandataria inauguró el puente Bacobampo en el que se invirtieron 56 millones de pesos y que se ubica en el cruce del Río Mayo con la carretera ejido 5 de Junio – Bacobampo, la cual es una obra muy sentida para la gente.

Lo anterior, dijo, debido a que en época de lluvia o cuando se abrían las compuertas de la presa El Mocúzarit, se quedaban incomunicados, afectando a la población y a productores que transportaban la cosecha del Valle del Mayo.

“Este puente nos costó a todos, pues es dinero del pueblo, mucho dinero construirlo, pero no es sólo para Bacobampo ni para Etchojoa, es para, como bien lo decían, Navojoa, Benito Juárez, para beneficio de todas las familias y que cuando llueva no se queden incomunicados, y para transitar por carreteras seguras”, expresó.

También inauguró la conservación y reconstrucción de la carretera Etchojoa- 3 Carlos, con recurso federal por 24 millones 887 mil 164 pesos, recordó que en sus casi tres años de gobierno se han rehabilitado más de mil 797 kilómetros de carreteras estatales.

“Hemos rehabilitado más de 1797 kilómetros de carreteras estatales, sin contar la carretera federal que esa no me toca a mí y que la están haciendo y que ya espero que terminen en noviembre porque van como a paso de burro, pero ahí van, ya se va a terminar”

En la comunidad Los Viejos, para beneficio de 30 familias que por más de diez años no lograban certeza jurídica de sus viviendas, la ejecutiva estatal, les entregó las escrituras de sus viviendas, por lo que ahora estas familias tienen seguro su patrimonio.

En Etchojoa, Pavlovich Arellano informó que ya han entregado más de 851 Cuartos Rosa, 27 viviendas y 102 cuartos, que ya están en proceso de reconstrucción y han beneficiado a más de cinco mil personas, además entregó kits de mejoramiento de vivienda para las familias de la comunidad.

“Así que este gobierno cumple y cumple sobre todo a los que más requieren, sé que esta comunidad, este municipio de Etchojoa tiene muchas carencias, por eso aquí en este municipio de Etchojoa construimos más de 980 cuartos de material para que la gente viva mejor, eso sí es mejorar su calidad de vida; y lo hicimos con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y lo seguiremos haciendo”, reiteró.

En la misma comunidad entregó mil 335 becas a niños indígenas, correspondientes al último trimestre del ciclo escolar 2017-2018; con monto total de 765 mil 270 pesos.

En total se benefició a 6 mil 415 estudiantes de las diferentes etnias del estado de Sonora, ello a través de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas (CEDIS) en conjunto con el Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora (IBCCES), con inversión de 15 millones 629 mil 220 pesos.