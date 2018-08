‘Canelo’ Álvarez llama llorones a Golovkin y a su equipo

El boxeador Saúl ‘Canelo´Álvarez llamó llorones a su rival Gennady Golovkin y a su equipo, esto por la marca de guantes que pretendía usar el mexicano en la pelea del próximo 15 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

‘Canelo’ quería usar los guantes “No Boxing No Life” pero el equipo de ‘GGG’ señaló que estos guantes no se habían usado en una pelea de campeonato.

“Y que quieren otro vestidor por que hacemos mucho ruido llorar, llorar y más llorar con esa gente”, apuntó el mexicano en respuesta a un reportero.

Abel Sánchez, entrenador de Golovkin, señaló lo siguiente sobre los guantes que quería usar el ‘Canelo’ Álvarez.

“Fíjese que eran unos guantes que nunca se habían usado en una pelea de campeonato, y no solo en una pelea de campeonato, sino en una de cuatro, seis, ocho y 10 rounds. No sentimos que era justo que los usaran porque no se habían hecho pruebas, no sabemos si se van a romper, imagínate que se rompen en el tercer round y ahí aprovecha ‘Canelo’ para recuperarse o tomar un respiro”, expuso.

Fuente: Lopez Doriga