¿Ahora sí irán contra Alcalde malapaga?…Y una vez levantado el plantón de empleados de Empalme, ahora sí que pueden ir contra el incumplido alcalde, Carlos Gómez Cota, por como se pasara de malapaga, al no siquiera haber tenido la capacidad para asegurarles la liquidación de sus sueldos a la planta laboral municipal, de ahí que desde hace 79 días le tenían tomado el Palacio. De ese pelo.

Pues a partir de que fuera liberado el recinto oficial de esa ciudad rielera, por trabajadores paristas de ese Comuna, a los que les adeudaban desde cinco, y hasta quince quincenas de sus percepciones salariales, lo que son las dependencias oficiales ya estarán en condiciones de proceder contra el también apodado “Kiriki” Gómez Cota, y es que por esa toma no lo podían notificar judicialmente. ¡Tómala!

No obstante y como de ver dan ganas, es que ahora otro grupo de inconformes, pero esta vez de funcionarios, a los que igual no les pagan desde hace varios meses, por el estilo amenazaban con ayer mismo volver a tomar esa sede municipal, con lo que el fiasco de “Presimun” priísta de nuevo quedaría “blindado”, ante los procesos investigativos que ha trascendido que ya le abrieron. Ni más ni menos.

Y lo más probable es que al exhibido y fracasado de Carlos Enrique lo vuelvan a dejar sin inmueble para operar, si se analiza que él mismo reconociera o “apechugara”, que no cuentan con cachata suficiente para cubrir esas pagaderas atrasadas, al punto de que hacen esfuerzos para mantenerse al corriente con las que están en curso, al por lo menos requerir $10 millones de pesos para saldar esas cuentas. ¿Cómo la ven?

Al saberse que mínimo hay unas 100 personas con las que el cuestionado munícipe está entracalado por ese motivo, entre burócratas administrativos y directivos de primero y segundo nivel, que no por nada son de los que igualmente han amenazado con paralizar esa sede gubernamental empálmense. ¡Ñácas!

Por lo que en ese brete financiero es en el que está el ex líder maquilero y no es para menos, de ahí que sea por eso que a escasos días que se dé el cambio de poderes municipales, ni tan sólo ha tenido tiempo para avanzarle al llamado proceso de entrega recepción, precisamente porque en esos casi tres meses no había tenido donde despachar, de ahí el porque se había tirado a perder. Así la dejadez.

Sin embargo lo que no es creíble de la versión que ha dado “El Kiriki” Gómez, es de que no haya “lana” para la nómina, por como en días pasados se le viera de shopping o compras por rumbos de Tucson, lo que hace suponer que lo que es a él simple y sencillamente no lo han privado de recibir su sueldazo, contrario a los demás servidores públicos, a los que prácticamente ha tenido viviendo de fiado y prestado.

Es por eso de las consecuencias legales que tendría que pagar por su mala administración y supuestos “manotello$”, y más después de la advertencia que ya les lanzara la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, de que tendrán que ra$car$e con sus uña$, por no haber dinero para sacar a esos bueyes de la barranca o de ese bache en sus finanzas, y no lo que se dice por sus muy buenos manejos. ¡Pácatelas!

Ponen en duda la elección de Comisario…Ahora sí que después del sonado asesinato del ex comandante de la desaparecida Policía Estatal Investigadora (PEI), Francisco Javier Angulo Torres, de 57 años de edad, quien fuera acribillado en Obregón, sí que deberá revisarse con lupa a los que aspiran a convertirse en Comisario General de la Policía de Hermosillo, ya que era uno de los que se apuntaron.

Eso como parte de la estrategia de ciudadanización implementada por la alcaldesa Electa de Morena, Célida López, para seleccionar entre los ciudadanos a los que habrán de ser los titulares de los cinco principales cargos de su gabinete municipal, entre los que también están el de Contralor, Tesorero, Oficial Mayor y el de la Cidue, y que es como “se colara” Angulo Torres, quien muriera de esa forma tan trágica. Toda vez que las especulaciones no se han hecho esperar, en torno a su ejecución, por considerase que no cualquiera es blanco de un ataque armado al momento de ir circulando, como le sucediera la media mañana del miércoles, sobre la calle Meridiano, entre 600 y 700, cuando piloteaba una flamante camionetota Durango, y recibiera ráfagas de armas largas, de las llamadas “cuernos de chivo”. ¡Ups!

De ahí que no por nada es que con ironía se dijera, pues ¡qué buenos candidatos a jefes de la Policía hay!, a partir del como a Francisco Javier, lo que es el Comité Seleccionador que formara López Cárdenas, sin más peros le recibieran la documentación para aspirar a ese puesto policíaco, luego de que desde hace cinco años se jubilara de las filas policiales, para terminar su vida de esa manera. ¡Vóitelas!

Razón por la cual es que sí por esa víspera se saca el día, de aquí pa´l real deberán reforzar los “filtros” para evitar que les “metan un gol”, con los perfiles que pudieran quedar en esas posiciones, principalmente con la que tiene que ver con la seguridad de los hermosillenses, si se parte del que el mencionado ejecutado estaba entre los prospectos para ese “hue$o”. De ese tamaño.

Hoy vence plazo de Sindicato Municipal…Los que hoy podrían volver a las andadas, en caso de que no les resuelvan nada, son los sindicalizados del Ayuntamiento de Hermosillo, al este viernes vencerse el plazo fatal que le dieran a las autoridades Municipales, para que cuando menos les paguen casi $3 millones de pesos que les deben por el bono de puntualidad o reanudarían los bloqueos viales.

En esos términos está la postura siciliana o amenazante que ventilara el cabecilla sindical, Salvador Díaz Olguín, por según esto haber sido un acuerdo que tomaran en el marco de una asamblea que realizaran con los alrededor de mil 300 afiliados a ese sindicato, a fin de presionar para que a más tardar hoy les apoquinen ese lanón y en una sola exhibición o de lo contrario volverían a cerrar calles. ¡Palos!

Es por lo que adelantaran, que lo que es “El Chava” Díaz y sus huestes estarán a la espera de las alternativas que les presenten al respecto, después de que el pasado miércoles se reunieran con la alcaldesa, Angelina Muñoz Fernández; y el Tesorero, Tadeo Iruretagoyena, para evaluar lo de esos rezagos pendientes, que también tienen que ver con vales de despensa, becas y demás. ¡Órale!

O séase que así está ese estira y afloja, que por lo visto ya no tienen vuelta de hoja, por como los azuzadores de esa organización sindicalista ya no están dando margen de negociación, aún y cuando había aflorado que pudieran terminar de concretar esas liquidaciones hasta el próximo lunes, pero como condición están poniendo que al menos les suelten esos milloncitos, que no son cualquier cosa.

Y tan presionadas deben estar las instancias municipales, ante esa obvia falta de liquidez, que hasta se habla de la opción de pagarles con un terreno, como ya lo han hecho con algunos proveedores, por lo que habrá que ver en qué paran esos “jalonellos”, con los que de paso han estado haciendo pagar a justos por pecadores o más bien a los ciudadanos, al impedir la circulación por las principales rúas. ¡Zaz!

Pone el buen ejemplo la Fiscalía Estatal…Y mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), de la que es titular Rodolfo Montes de Oca, le ha seguido “atorando” al “narco” urbano, lo que son los de la Procuraduría General de la República (PGR), cuyo delegado o desligado es Darío Figueroa Navarro, nomás han continuado brillando…pero por su ausencia. Así la incompetencia.

Por sólo así entenderse que los agentes estatales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), sigan haciendo la chamba por ellos en ese terreno del narcomenudeo, por como ahora atraparan a siete “tiradores” de droga, en tres diferentes acciones en la populosa colonia Solidaridad, al norte de Hermosillo, asegurándoles decenas de dosis del estupefaciente conocido como “crystal”.

De ahí que para más que los polizontes federales, que es a los que les compete combatir ese tipo de narcotráfico, los sabuesos dependientes del área representada por Montes de Oca Mena, en esta ocasión pusieron tras las rejas a Erika Marlene, de 18 años de edad; Jairo Raúl, de 31; Jorge Luis, de 34 años; Jesús Francisco, de 25; Samuel Isaías, de 29; Jesús Francisco, alias “El Tito”; y Jesús Rubén, de 18.

Aunque lo que ya causa rareza y sospechas, es que siempre sean las “Polis” locales las que sorprendan a esa clase de maleantes, en tanto que a los polizontes de la PGR jamás se les ve y mucho menos se sabe que actúen en consecuencias contra esos “tiraderos”, aún y cuando en muchos de los casos se los reporten, de ahí el sentir general que hay, de que más bien se hacen de la “vista gorda”. ¿Será?

Ante lo que está de más el “señalar con dedo de fuego”, que así estuvo esa enésima evidenciada para Figueroa Navarro y sus malas compañías, que por lo que se sigue viendo, al parecer no investigan nada, de ahí el porque “les pase de nochí” lo que es esa creciente problemática, en cuanto a esas vendimias de todas las drogas habidas y por haber, con las que “envenenan” o vuelven adictos a los jóvenes. ¡Glup!

