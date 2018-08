“Si ‘Tuca’ quiere quedarse en el Tri, no lo vamos a detener”: presidente de Tigres

El presidente de los Tigres de la UANL, Miguel Ángel Garza, aseguró que no detendrán a Ricardo ‘Tuca’ Ferretti si éste decide quedarse como entrenador permanente de la Selección Mexicana.

Rodeado de varios medios de comunicación, el directivo felino señaló que el interinato del Tuca con el Tri es solo un compromiso por las siguientes Fechas FIFA; no obstante, aseguró que si el brasileño decide quedarse, en Tigres no le retendrán.

“Tenemos un compromiso, él lo tiene con la institución. Y si su decisión es irse, pues nosotros no lo vamos tampoco a retener, no podemos retener a ninguno dentro de la organización que no quiera estar en el club Tigres; yo creo que es un privilegio estar en Tigres”.

MIGUEL ÁNGEL GARZA

Asimismo, Garza aseguró que el club regiomontano se encuentra preparado para el día en que Ferretti abandone la dirección técnica del equipo y recordó que tendrán tiempo suficiente para buscar a una persona al nivel de la institución.

“Yo creo que como institución estamos preparados, no es una institución nueva en esto, ya llevamos mucho tiempo. Y, si se llegara a dar una situación de éstas, yo creo que tendríamos el tiempo suficiente para traer a una persona del nivel de Tigres”, finalizó.

Fuente: SDP noticias