Shakira cancela show por un virus

Shakira se ha visto obligada a suspender un concierto, el segundo que iba a ofrecer en Los Ángeles, dentro de su tour El Dorado por enfermedad.

Ha sido la propia cantante quien lo ha comunicado a través de sus redes sociales.

“Los Ángeles, muchas gracias por darme ayer una de las noches más inolvidables de la gira. Tenía una grandísima ilusión de cantar y bailar de nuevo esta noche con ustedes pero desde anoche tras el espectáculo me empecé a sentir mal y me levanté esta mañana con un virus. Lamento mucho no poder actuar esta noche”, ha dicho la cantante horas antes de la fecha prevista del concierto.

Pese a esta mala noticia, no quiso dejar a todos sus seguidores con un mal sabor de boca por lo que informó de que el espectáculo cancelado se trasladará al próximo lunes 3 de septiembre.