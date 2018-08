¿Qué es la peste porcina africana, y es un peligro para los humanos?

China, y la industria de la carne, están en alerta debido a un reciente brote de peste porcina africana, el cual se ha propagado fuera de las fronteras del país. Y que de acuerdo a la Organización de la ONU para la alimentación y la Agricultura (FAO) es posible que este virus se extienda a otros países.

¿Qué es la peste porcina africana?

“El virus de la peste porcina africana (VPPA) es altamente contagioso, se transmite por contacto directo o indirecto entre los cerdos, y persiste durante períodos prolongados en productos porcinos y en el medio ambiente”, describe The Center for Food Security in Public Health.

Algunos síntomas, en cerdos, son: fiebre alta, pérdida de apetito, hemorragias de la piel y órganos internos, y por último muerte del animal entre el día 2 y 10 de haber adquirido la infección.

¿Es un peligro para la salud humana?

De acuerdo a la ONU, la peste porcina africana no es un peligro, ya que los humanos son inmunes a este virus. Sin embargo, sí es un problema sanitario serio la que esta enfermedad tiene una mortalidad, entre los animales, del 100%.

¿Qué hacer para controlar la enfermedad?

Al no existir una vacunación solo queda la prevención, por ello evita:

Introducir cerdos vivos o productos derivados del cerdo de zonas que han presentado brotes de peste.

Asegurate que el alimento que se les de al puerco no contenga el restos de especies similares: jabalís.

El establecimiento de crianza debe respetar las normas de limpieza y control de insectos (garrapatas) establecidas internacionalmente.

¡Recuerda, hablar de salud, también es tratar de un tema de unión y de cuidados conjuntos!, ¡es responsabilidad de todos!

Fuente: Salud 180