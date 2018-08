Perro esperó 19 días donde su dueña murió en accidente

Amor Un perro llamado Bentley pasó 19 días en el lugar del accidente que mató a su propietaria, Jennifer Orr. La tragedia ocurrió el 7 de agosto, cuando Jennifer y su hija Samantha circulaban por una carretera del estado de Colorado, en EE.UU.

‘Estábamos conduciendo y hablando y lo siguiente que supimos fue que estábamos cayendo de la carretera’, comentó a los medios Samantha, que sobrevivió al accidente.

Tras salir del hospital, Samantha empezó a buscar al perro, que estaba en el coche en el momento del accidente.

Finalmente la joven encontró a Bentley 19 días después no lejos del lugar del accidente. Al principio el perro estaba muy asustado y no se acercaba a su ama, pero luego la reconoció y los dos se reunieron. El perro no había sufrido heridas graves, y solamente presentaba síntomas de malnutrición y deshidratación.

Fuente: elsiglo