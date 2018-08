Nadal le dio cátedra a Pospisil y accedió a la Tercera Ronda del US Open

El español Rafael Nadal, número uno de la ATP y vigente Campeón del torneo, no tuvo problemas este miércoles para superar al canadiense Vasek Pospisil y se verá las caras con el joven ruso Karen Kachanov en Tercera ronda del US Open.

Nadal, ganador tres veces en Flushing Meadows, dominó la contienda desde su saque para imponerse en tres sets corridos de 6-3, 6-4, 6-2 en apenas dos horas de juego.

“Durante el día hace más calor pero por la noche la humedad es mayor. Es muy duro. Lo bueno es que ahora el tiempo va a mejorar en los próximos días. Vamos a ser capaces de ver un mejor tenis de lo que se ha visto hasta ahora en este US Open porque bajo estas condiciones, lo primero es que no es sano y lo segundo es que no es bueno para nadie”, reconoció Rafa en rueda de prensa.

Ahora, aguarda el joven ruso de 22 años Karen Khachanov, que con sus casi dos metros de altura ya se ha alzado con dos torneos de 250 de la ATP pero que ha sido incapaz de ganarle un solo set al español en las cuatro ocasiones que se han visto las caras.

“Es un gran oponente, un gran jugador, joven, fuerte. Necesitaré jugar bien para seguir adelante”, aseguró Rafa.

El español, a pesar de jugar en el último turno del día en el Estadio Arthur Ashe, no se libró del calor extremo ni de la humedad y, a la hora de su encuentro, sobre las 21:30 locales, los termómetros superaban los 30 grados y los 36 de sensación térmica.

MUGURUZA, ELIMINADA POR SORPRESA EN SEGUNDA RONDA

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza se despidió del torneo al perder sorprendentemente en Segunda Ronda ante la checa Karolina Muchova en tres sets.

Muguruza, duodécima cabeza de serie, sucumbió tras dos horas y media por 6-3, 4-6, 4-6 ante la jugadora número 202 de la WTA.

Muchova, de tan solo 22 años, se medirá ahora en la siguiente instancia con la australiana Ashleigh Barty, sembrada 18 y que superó antes a la también checa Lucie Safarova por 7-5 y 6-3.

Fuente: medio tiempo