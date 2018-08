Jennifer Lawrence revela cómo mantiene su peso sin una dieta estricta

Seamos honestos, cada vez que vemos un cuerpo tonificado pensamos que para conseguir uno así hay que someternos a una dieta estricta, algo muy lejos de la realidad.

Jennifer Lawrence acaba de compartir su truco para mantenerse en forma.

La ganadora del Oscar confesó no seguir una dieta estricta: “si quiero un pedazo de pizza, como un trozo de pizza”, dijo a Vogue.

Sin embargo, encontró un truco.

“Pero trabajo más de lo normal porque de cierta manera quiero mirar y encajar en mi ropa. Me fotografían cuando no estoy pidiéndolo, por lo que hay una presión adicional para verse y sentirse lo mejor posible. Para mí, es más fácil poner ese esfuerzo extra en el gimnasio en lugar de poner ese esfuerzo extra en: ‘Oh, no, no puedo comer eso’”

Fuente: SDP noticias