Exigen a López Obrador creación de instituto para búsqueda de desaparecidos

Familiares de desaparecidos en San Luis Potosí y Tamaulipas, pidieron a Andrés Manuel López Obrador crear una institución nacional forense que se mantenga de forma autónoma y con recursos suficientes para brindar apoyo a quienes los requieren.

A la par, exigieron que la Comisión Nacional de Búsqueda sea elevada a secretaría de Estado para que su estructura pueda atender eficientemente a las más de 35 mil familias que buscan a sus familiares en el país.

Con motivo del Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada, Graciela Pérez, integrante del colectivo Milynali Red CFC explicó que no existe una base de datos general de los registros de ADN.

También pidieron a la PGR que atraiga los casos de Tamaulipas ya que en el estado no se ha puesto en marcha una Ley de Desaparición y no se ha designado al comisionado estatal de búsqueda ni se ha integrado la Comisión de Víctimas ni su consejo consultivo además de acusar que el gobernador del estado, Francisco Javier Cabeza de Vaca solo utilizó el tema de los desaparecidos como tema de campaña pero que ahora no los atiende.

Fuente: Lopez Doriga