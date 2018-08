Son insuficientes presupuestos de los ayuntamientos para cubrir sus compromisos

El presupuesto del Ayuntamiento de Hermosillo, que son de alrededor de tres mil millones de pesos, no alcanza para resolver los problemas de obras públicas, como pavimentación y bacheo de calidad, como lo prometió el alcalde Manuel Ignacio “Maloro” Acosta Gutiérrez. Muchas vialidades que fueron pavimentadas, – después de las últimas llovidas-, se encuentran en mal estado. Los bacheos se siguen aplicando en las mismas calles recientemente arregladas.

La próxima administración debe de reducir la nómina al máximo y gastar solo en lo necesario, para acabar con el problema de la falta de dinero de cada fin de año, que no se cuentan con recursos para pagar aguinaldos, las últimas dos quincenas de diciembre, las deudas millonarias, entre otros gastos. Esto se reciente más cuando es el último año de gobierno, porque el próximo quiere cero deudas de pronto pago para iniciar el gobierno en forma desahogada. Lo cierto, no hay dinero.

La Presidenta Municipal, Angelina Muñoz Fernández, hay que recordarlo, es interina, sustituyó al “Maloro” Acosta, pero es la que está pagando “los platos rotos”, al entregar el gobierno a una alcaldesa que no es de su propio partido y no podrá llegar a acuerdos, por lo que le tocará “bailar con la más fea”. Y no es que ande mal la administración, simple y sencillamente no hay dinero. Angelina saldrá bien, pero “tablas” y el nuevo gobierno tendrá que aceptar la deuda.

Además, la deuda no es de esta administración, se viene arrastrando de muchos gobiernos anteriores del PRI y del PAN. Así son las administraciones públicas, son deudas acumuladas e impagables. Lo que podría conseguir la nueva Presidente Municipal, Célida López Cárdenas, emanada de Morena, que el Gobierno federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador, pague los compromisos de corto plazo para que ella pueda gobernar tranquilamente.

Es la única forma, si no se hace así, el Ayuntamiento de Hermosillo se seguirá hundiendo cada día más…Esta misma situación la está padeciendo todos los municipios de Sonora, principalmente los más grandes…La mayoría de los 72 municipios de la entidad no tienen dinero para pagar los aguinaldos y les falta para completarse y dejar pagado sus gastos de aquí a diciembre. Las próximas administraciones tendrán que pedir dinero prestado, posiblemente al Estado.

Grilla o realidad…Por falta de gasolina se queda “tirada” una patrulla en Hermosillo

Por falta de gasolina una patrulla del Departamento de Tránsito Municipal, en Hermosillo, se quedó “tirada” cuando prestaba apoyo por fuera de una escuela primaria de la colonia Sahuaro Final… Los agentes señalaron que es una realidad que las unidades no tengan suficiente combustible para que la Policía pueda cumplir con su labor, ya que las empresas donde se supone que el Ayuntamiento tiene créditos, afirman que no se les ha pagado.

“En las gasolineras ya nos dijeron que no se les ha pagado, entonces no tenemos acceso a la gasolina; y todavía nos dicen que no nos van a pagar ni los sueldos porque van a pagarles a los del sindicato. “No es culpa de nosotros y tampoco podemos manifestarnos porque como no tenemos una base, nos corren nomás, pero el problema es cierto, ahorita estamos esperando que nos traigan gasolina los compañeros, de perdida para llegar a la comandancia”, detallaron.

Minutos más tarde llegó una segunda unidad, perteneciente también a la Comandancia San Bosco, ubicada sobre la avenida Navojoa, en el Norponiente de la ciudad, con un galón de combustible.

Los elementos municipales indicaron que desconocen si la situación mejorará, pero por el momento, dejarían la patrulla en la comandancia para evitar quedarse tirados en algún otro sitio.

Septiembre es el Mes del Testamento: Pompa Corella

Para heredar certeza jurídica a familiares y beneficiar a todo ciudadano que ya decidió a quién dejarle sus bienes y así evitar problemas futuros, el Secretario de Gobierno Miguel Ernesto Pompa Corella, invitó a los sonorenses a realizar su testamento.

Destacó que desde hace ya 16 años, Septiembre es el Mes del Testamento, con ello se establece que las Notarías Públicas reducen hasta un 50 por ciento el costo del trámite del documento y se efectúa de manera gratuita, a través del Registro Público de la Propiedad y de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones.

“Pretendemos con esto que la gente pueda regularizar y se dé cumplimiento a lo que la Gobernadora Claudia Pavlovich nos ha encargado, que acerquemos los servicios, no solamente haciéndolos más accesibles en el precio, sino también con campañas donde se habrá de ampliar el horario, donde se hará en alguno de los lugares de Sonora podrán acudir con estas campañas cercanas a la gente”, señaló.

El Secretario de Gobierno informó que del 1 al 30 de septiembre los sonorenses podrán gratuitamente hacer un testamento ológrafo (de puño y letra) ante el Registro Público de la Propiedad, o bien, acceder a un 50% de descuento si lo llevan a cabo en las Notarías del estado.

Pompa Corella detalló que el año pasado, en las 16 oficinas jurisdiccionales adscritas a la Dirección General de Servicios Registrales, se depositaron 4 mil 853 testamentos lo que significa, dijo, que son cada vez más los sonorenses que deciden realizar el trámite y dejar certeza jurídica a sus familias.

