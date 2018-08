Bebidas depurativas para desinflamar el abdomen

Estamos prácticamente a cuatro meses de terminar el año y mi abdomen está más inflamado que de costumbre. Me parecía que esta “pancita” de más es por todo lo que he comido. Sin embargo, haciendo recuento, la verdad es que creo no es para tener “tremenda” inflamación.

Investigando sobre el tema, encontré en una publicación de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, que la inflamación abdominal está relacionado a comer en exceso, pero también a otros padecimientos como: acumulación de líquidos, por aire de más al comer o grases en el intestino.

La forma natural de ayudar a nuestro abdomen es con bebidas depurativas y alimentos para evitar la retención de líquidos, que al mismo tiempo limpien todo lo que no necesita nuestro organismo.

Estos son los ingredientes que necesitas para las bebidas depurativas:

Bebida #1

¼ de papaya en cuadros

½ taza de leche de almendras

½ taza de avena en hojuelas

¼ de cucharada en polvo

Preparación:

Coloca en la licuadora todos los ingredientes y licua hasta que todos los ingredientes queden homogéneos. Tómalo en ayunas.

Bebida #2

¼ de piña

Un pepino

Dos tallos de apio

Preparación:

Coloca en la licuadora el pepino lavado y en trozos (con cáscara), la piña y apio. Tómalo en ayunas o a medio día.

Bebida #3

Dos hojas de acelga

Dos rebanadas de piña

Seis fresas

Jugo de dos limones

Preparación:

Lava y desinfecta las fresas y hojas de acelga. Colócalas en la licuadora y antes de servir, agrégale el jugo de los dos limones. Licua bien y bébelo en ayunas.

Estas bebidas depurativas te traerán grandes beneficios para tu salud. Además de acuerdo a información de Clínica Mayo, al licuar las frutas y vegetales se obtiene una bebida que contiene más fitonutrientes y fibras saludables. Al mismo tiempo que las fibras ayudan a mantener satisfechos por más tiempo.

Fuente: Salud 180