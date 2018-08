Tenista levanta polémica por cambiarse la playera

Alizé Cornet levantó la polémica por haberse cambiado su playera antes de devolver un saque a la sueca Johanna Larsson durante el encuentro del Abierto de Estados Unidos.

La tenista francesa traía al revés la playera, por lo que se le hizo fácil quitársela y darle vuelta para acomodársela como “corresponde”, pero no contaba que eso le iba a traer un “warning” y una serie de comentarios del juez de silla:

Juez: “¡Por favor, la playera!”.

Cornet: “¡Está dada vuelta, la tenía dada vuelta!”

Juez: “Eso no está bien, no puedes sacarte la playera así sin más. ¡Simplemente no está bien! Tengo que apercibirte”.

Cornet: ”¿Why?”.

Juez: “No puedes sacarte la playera”.

Cornet: “Pero la tenía puesta al revés…”

Juez: “No importa…”.

El partido lo perdió Cornet por 4-6, 6-3 y 6-2.

Más tarde, Judy Murray, madre de Andy Murray, expresó su malestar por lo que había acontecido.

“Alize Cornet regresó a la cancha tras 10 minutos de descanso. Tenía su camiseta al revés. Se la dio vuelta en la cancha y obtuvo una sanción por violación al código. Pero los hombres pueden cambiarse la camiseta en la cancha…”, publicó en Twitter.

En efecto, ese mismo día, varios tenistas soportaron el intenso calor que azota a Nueva York, incluso se pudo percibir al serbio Novak Djokovic estando sin playera sin haber recibido un “warning”.