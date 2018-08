“Mata grillas” con chamba la “Gober”

“De panzazo” evitan huelga de Cecytes

Tachan de misógino a legislador electo

Cunde mal ejemplo de bloqueos viales

“Mata grillas” con chamba la “Gober”…Y la que con chamba ha seguido “matando grillas”, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, por como continúa siendo reconocida por propios y extraños, y para prueba está el galardón que ahora le acaban de entregar los de la Canacintra nacional, vía su dirigente, Enrique Guillen Mondragón, por el trabajo realizado durante su gestión gubernamental.

De ahí que ante empresarios e industriales del País y teniendo como marco la sede de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), es que la Mandataria Estatal recibiera una presea con la que se le reconociera que Sonora vive un buen clima laboral y apertura para que las empresas inviertan en nuevos proyectos y que con eso generen más y mejores empleos. De ese pelo.

Eso luego de que el representante de los industriales de México, resaltara los logros alcanzados por el sexenio encabezado por la “Gober”, al destacar que el Estado ha tenido un crecimiento económico anual del 5%, mayor al de la media nacional; además de que es la Entidad fronteriza que más PIB genera, si se toma en cuenta que en el ámbito de la República Mexicana es el cuarto que más aporta en ese rubro.

No en balde de la petición que le hiciera Guillen Mondragón, de que quieren seguir con la línea de colaboración que han mantenido con la administración claudillera, para que la industria siga siendo uno de los pilares del desarrollo económico sonorense, como hasta ahora, a partir de la voluntad política que ha habido de trabajar en equipo y fomentar tal despegue en ese ramo, que por algo ha sido sostenido.

Y como nobleza obliga, es que Pavlovich destacara que la Canacintra ha sido una parte fundamental para que en el 2016-2017 se consiguiera una tasa de crecimiento de empleo del 7%, es decir, un 3.5% anual, que también está muy por arriba de la media nacional, por los muchos elementos que se tienen a favor en la región, como son su ubicación estratégica, aunado a la certeza jurídica y seguridad para las inversiones.

Casi por nada es que la Ejecutiva ponderara, que en menos de tres años ha cumplido con más del 65% de sus compromisos de campaña; y en materia de manejo de recursos con la cuenta pública más limpia de la historia, con cero pesos observados en el último reporte de la Auditoría Superior de la Federación, lo que le han permitido pasar de los diez peores Estados en el uso de la lana pública, a los tres mejores. ¡Órale!

Pero para que vean que Claudia Artemisa no se duerme en sus laureles, ante esas galardonadas, ahí tienen que apenas y llegó de la Ciudad de México, cuando ya ayer a media mañana presidió la puesta en marcha de la Segunda Feria Nacional del Empleo para Jóvenes 2018, que tuvo lugar en el Centro de las Artes de la Unison, para promover la asignación de cerca de tres mil de plazas laborales. ¡Qué tal!

Aunque por si eso fuera poco también trascendió que éste “juebebes” inaugurará lo que será un albergue para niños migrantes, incluso venidos de Centroamérica, que quedará ubicado en las inmediaciones de la Casa Unacari, en la zona de la Sauceda, y el cual adelantan que es un modelo a seguir en su tipo, por no haber otro en toda la Nación, de ahí que hasta vendrá el director nacional del DIF, Jesús Naime Libien.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“De panzazo” evitan huelga de Cecytes…Con todo y que es un conflicto en torno al cual no se había hecho mucho ruido, pero lo cierto es que la que pendía de un hilo era la estabilidad laboral de los Cecytes, porque lo que es ¡hoy!, ¡hoy!, ¡hoy!, como decía el ex “Presichente” Fox, se cumplía la fecha de emplazamiento a huelga que determinara el sindicato de trabajadores de esa “Prepa”. De ese tamaño.

Luego entonces y a pesar de que estaba en riesgo la operación de los 49 planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Sonora (Cecytes), en los que estudian alrededor de 25 mil preparatorianos, lo que es el director general de ese sistema de educación media superior, cual es el caso del tachado de cerrado de Amós Moreno Ruiz, simplemente no se había visto que se aplicara al respecto. ¡Tómala!

Porque en tanto que el cabecilla sindical, Ramón Gastélum Lerma, advertía que en caso de no llegar a un arreglo en esa negociación del Contrato Colectivo de Trabajo, no lo pensarían dos veces para estallar la huelga, eso de no recibir una positiva respuesta en torno a sus demandas, entre las que resaltaba un alza salarial del 5%, así como becas para empelados y apoyo para la adquisición de material didáctico.

Ante lo que deducen que así mantenían en “tres y dos” a esa institución educativa, por el latente riesgo de que pudiera ser paralizada, si es que Gastélum Lerma y compañía optaban por colocar las banderas rojinegras, después de que esa emplazada fuera programada para éste día 30 de agosto, y es que el tildado de fantoche de Amós Benjamín ya no tenía mañana, por haberse llegado el plazo fatal que le dieran.

Así que esté de más el apuntillar, de que en caso de que en esa Preparatoria terminaran yéndose al paro, en el que consideran que recaería la principal responsabilidad es en Amós, por la dizque indolencia y negligencia en la que incurriera, por dejar “correr la bola”, en lugar de haberla atajado y atendido esa problemática, de ahí que todavía estaba por verse en que terminaría la mesa de negociaciones.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tachan de misógino a diputado electo…Al que ele ha “llovido en su milpita”, es al diputado local electo de Morena por el distrito IV de Nogales, Luis Armando Colosio, al que no por nada ya lo apodan “El Legislador Lord”, por como a través de la redes sociales del Internet se pusiera a denigrar a las mujeres, al suponer que una estufa con pantalla donde pueda ver el Facebook la hace sentir realizadas.

Razón por la cual es que al también primo hermano del asesinado ex candidato presidencial priísta, Luis Donaldo Colosio, de misógino no lo han bajado y a nivel nacional, después de que se hiciera viral el que “tuiteara” un mensaje acompañado de ese artefacto para cocinar, con todo y que es obvio que lo reenviara, de ahí el porque de la exigencia para que el partido al que pertenece proceda en su contra.

Lo anterior luego de que imprudentemente y como “El Borras”, Luis Armando escribiera: “Qué carro del año ni que nada, el verdadero sueño de toda mujer ya puede adquirirlo en Coppel o Elektra a módicos precios, y usted hará sumamente feliz a su pareja”, de ahí el porque ahora ya casi quieran crucificarlo y “colgarlo del palo más alto”, como se dice popularmente, por como ofendiera al sector de las féminas.

Y “píor” tantito después de la soberbia y prepotente respuesta que diera, luego del alud de críticas de las que fuera objeto y no es para menos, porque lejos de disculparse todavía contestó y reinscribió en su cuenta que: “A los que no me quieren, les deseo una larga vida para que vean mis triunfos y para que disfruten mis victorias, con lo que terminó de rayar en la arrogancia e intolerancia. ¡Pácatelas!

A tal grado estuvo el rechazo contra ese discriminatorio mal proceder del integrante del clan de los Colosio, con lo que de paso manchó ese apellido, que hasta el dirigente del Partido del Trabajo (PT), Jaime Moreno Berry, se le fue a la yugular, al señalar que le daba pena ajena, después de que fueran los que lo postularan para ese cargo, como parte de la coalición Juntos Haremos Historia. ¡Ñácas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cunde mal ejemplo de bloqueo de calles…Pa´ quien dude que el mal ejemplo cunde, ahí tienen que a un grupito de ciudadanos también le diera por “organizar” una marcha, como lo hicieran los del Sindicato de Trabajadores Municipales del Ayuntamiento de Hermosillo, pero ellos para rechazar un posible aumento a la tarifa de los camiones urbanos, bloqueando momentáneamente la calle Rosales.

No obstante que lo que “mete ruido” respecto a esa manifestada, es que dicha protesta haya sido “armada” por un perfil ya muy identificado con la agitación, como es el de un tal Jesús Olivas Figueroa, es por eso de los asegunes que hay, de que tal movimiento de “inconformidad” podría “llevar chanfle”, más que el verdadero interés de proponer que no le incrementen el costo del pasaje de los ruleteros.

Para ese efecto es que se reunieran en las afueras de la escuela primaria “Leona Vicario”, localizada en la colonia Centro, desde donde marcharon hacia Palacio de Gobierno para hacer demandas ya muy reiteradas o trilladas, como es la de que las concesiones transporteriles sean para quienes las trabajan y así desaparezca la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano de Hermosillo (Sictuhsa).

Sin embargo lo que deja en claro que es una marchada que no refleja el sentir ciudadano, más que tal vez la intención desestabilizadora de Olivas Figueroa, es que solamente fuera una treintena de gentes las que participaran en esa caminata, para según esto protestar contra la propuesta de los concesionarios, de que les suban al cobro por dejada a $15 pesos o ya cuando menos a los casi $12 pesos y no los actuales $9.

Y tocante a la rebelión de los empleados del Municipio, ayer por la tarde celebrarían una asamblea sindical, para votar si aceptaban la solución de pagos que les ofrecieran los operadores de la Comuna, referente a liquidarles desde ayer miércoles y hasta el venidero lunes, lo referente a los vales de despensa, bonos y demás, porque de lo contrario amenazaban con volver a cerrar vialidades. ¡Vóitelas!

Correo electrónico: s_[email protected]