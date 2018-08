Sólo faltan dos meses para que llegue noviembre pero eso no importa. El pan de muerto ya está disponible en varias panaderías.

Y para no perder el sentido de creatividad, ¿por qué no una tortita de pan de muerto? Si ya existe torta de helado y la hamburguesa en una concha, esto no tendría nada de raro, igual es dulce.

La foto se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los usuarios no descartan juntar ambos panes con un rico chocolate caliente.

Fuente: SDP noticias