Los tacones de Melania Trump vuelven a causar polémica en la Casa Blanca

Melania Trump se encuentra en el centro de la controversia luego de que apareciera plantando un árbol con sus tradicionales tacones Louboutin en un acto oficial en la Casa Blanca.

La esposa de Donald Trump fue criticada por su elección de estilo, criticada en redes sociales como un ejemplo de la desconexión que tiene la familia presidencial con la realidad de Estados Unidos.

La aparición de Melania en el jardín de la Casa Blanca coincide con la indignación en Estados Unidos por el ‘irrespeto’ del presidente Donald Trump, con el fallecido senador John McCain, luego de que su Gobierno se negara a emitir un comunicado por el caído héroe de guerra.

No es la primera vez que los tradicionales stilettos de la ex modelo causan controversia en redes sociales. Durante su visita a los damnificados por el huracán Harvey en Texas, Melania también causó polémica al usar sus tacones para abordar el Air Force One.

Omarosa Manigault, una exasesora de Trump, afirmó que Melania planifica a la medida sus atuendos para expresar sus puntos de vista a través de la moda.

El Washington Post afirmó que la primera dama intentó suavizar el escándalo generado por la negativa de Trump a reconocer a McCain como héroe, al posar en el jardín de la Casa Blanca con Mary Jean y Richard Eisenhower, nietos del exmandatario Dwight Eisenhower.

Melania, por su parte, sí agradeció a McCain ‘su servicio a la nación’, y se espera que asista en lugar de Trump al funeral en Washington.

Trump y Melania han multiplicado sus apariciones en público luego de que Omarosa revelara en un explosivo libro que el magnate había amenazado con deportar a su esposa cuando ésta le pidió el divorcio.

La pareja presidencial estadounidense enfrenta varios escándalos luego de que el ex abogado personal de Trump, Michael Cohen, incriminara al mandatario en delitos electorales al confesar haber pagado a dos de sus ex amantes durante la campaña.

Trump, además, enfrenta una investigación por la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales.